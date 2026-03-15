Высокие отношения: советников Макрона пригласили в Москву и послали на х...й - Financial Times 8 10126

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Э. Макрон во время визита в Ригу.

Э. Макрон во время визита в Ригу.

Советники Макрона приезжали в Москву для переговоров по Украине, но были посланы на х...й советником Путина Ушаковым, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Россия отклоняет просьбы европейских стран о предоставлении им большей роли в переговорах - последний раз это произошло в феврале, когда советники по нацбезопасности Франции Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер посетили Москву для переговоров с Юрием Ушаковым. По словам источников, французские чиновники убеждали Москву, что европейские союзники Киева должны иметь право голоса при переговорах. Ответ Ушакова был примерно таким: «Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите на х...й (fuck you)», - пишет Financial Times.

Эти заявления уже прокомментировал представитель Кремля Песков. «Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного», - сказал Песков в комментарии FT.

Также в публикации говорится, что Трамп по-прежнему убежден, что Россия сильна, а Украина слаба. Нет никаких признаков готовности Вашингтона усилить давление на Путина, пишет Financial Times.

«Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа», — заявил один из евродипломатов.

Как сообщал bb.lv, в феврале возобновить контакты с Кремлем захотела премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Читайте нас также:
#Путин #Украина #дипломатия #Макрон #переговоры #политика
