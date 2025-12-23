Baltijas balss logotype
Крупнейшие торговые центры Риги изменят режим работы в праздничные дни

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

В праздничные дни крупнейшие торговые центры Риги будут работать по сокращённому графику, а 1 января в основном будут закрыты, выяснило агентство LETA.

Магазины и сервисы в торговых центрах Akropole Alfa и Akropole Rīga 24 декабря будут работать с 10:00 до 20:00, 25 декабря – с 12:00 до 21:00, а 31 декабря – с 10:00 до 20:00. 1 января торговые центры будут частично закрыты – откроются только отдельные магазины и пункты оказания услуг.

Магазин Rimi в Akropole Alfa 24 декабря будет открыт с 8:00 до 20:00, 25 декабря – с 10:00 до 21:00, 26 декабря – с 8:00 до 22:00, 31 декабря – с 8:00 до 21:00, а 1 января – с 11:00 до 21:00.

Магазин Maxima XXX в Akropole Rīga 24 и 31 декабря будет работать с 8:00 до 21:00, 25 декабря – с 10:00 до 23:00, 26 декабря – с 8:00 до 23:00, а 1 января будет закрыт.

Торговый центр Origo 24 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 10:00 до 20:00, 26 декабря – по обычному графику с 10:00 до 21:00, 31 декабря – с 10:00 до 20:00. 1 января Origo будет частично закрыт – будут работать только отдельные магазины и сервисы.

Находящийся в Origo магазин Rimi Hyper 24 декабря откроется с 7:00 до 20:00, 25 декабря – с 10:00 до 21:00, 26 декабря – с 7:00 до 24:00, 31 декабря – с 7:00 до 21:00, а 1 января – с 11:00 до 22:00.

Информационный центр Origo будет работать с 24 по 26 декабря и 31 декабря с 10:00 до 19:00, а 1 января 2026 года будет закрыт.

Торговые центры Spice и Spice Home 24 декабря будут работать с 10:00 до 18:00, 25 декабря – с 12:00 до 21:00, 26 декабря – с 10:00 до 21:00, а 31 декабря – с 10:00 до 18:00. 1 января торговый центр будет закрыт.

Магазин Rimi в Spice 24 декабря будет открыт с 8:00 до 20:00, 25 декабря – с 10:00 до 21:00, 26 декабря – с 8:00 до 22:00, 31 декабря – с 8:00 до 21:00, 1 января – с 11:00 до 21:00.

Domina Shopping 24 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 12:00 до 19:00, 26 декабря – по обычному графику с 10:00 до 21:00, 31 декабря – с 10:00 до 19:00. 1 января центр будет закрыт.

Магазин Maxima XXX в Domina Shopping 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря – с 11:00 до 22:00, 31 декабря – с 8:00 до 20:00, а 1 января будет закрыт.

Galerija Centrs 24 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00, 25 декабря – с 11:00 до 20:00, 26 декабря – с 10:00 до 20:00, 31 декабря – с 10:00 до 19:00. 1 января центр будет закрыт.

Магазин Rimi в Galerija Centrs 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря – с 10:00 до 21:00, 26 декабря – с 8:00 до 22:00, 31 декабря – с 8:00 до 21:00, 1 января – с 11:00 до 20:00.

В Stockmann отделы косметики, моды и товаров для дома 24 декабря будут работать с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов – с 9:00 до 21:00. 25 декабря торговый центр будет открыт с 11:00 до 20:00, 26 декабря – с 10:00 до 21:00. 31 декабря – отделы косметики, моды и для дома – с 10:00 до 20:00, деликатесы – с 9:00 до 20:00. 1 января Stockmann будет закрыт.

#Рига #магазины #торговые центры #Rimi
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
