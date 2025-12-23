Baltijas balss logotype
Пригожин рассказал о жертвах в браке с Валерией 1 749

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пригожин рассказал о жертвах в браке с Валерией
ФОТО: Youtube

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что многим пожертвовал ради отношений с супругой, певицей Валерией.

Медиаменеджер назвал свой брак крепким и признался, что его чувства к жене не угасли за 23 года. По словам Пригожина, ему пришлось пожертвовать «мечтами и амбициями» после встречи с Валерией и изменить свои планы.

«Она очень повлияла, наверное, в лучшую сторону. Хорошо, может быть, что я не пошел по другому пути, который я наметил», — поделился Пригожин.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Для певицы это третий брак, для продюсера — второй. У пары нет совместных детей, но супруги отмечали, что считают родными дочерей и сыновей, рожденных в предыдущих отношениях.

Ранее Пригожин назвал свою жену Валерию лучшим кандидатом на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2026 году.

#брак #семейные отношения
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    Если почитать статью, то ни слова о "жервах" там найти не удается. Жертвы - только в заголовках недоумков -составителей статей на бб.лв

