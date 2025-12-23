Baltijas balss logotype
Почему больше не призывают прививаться от ковида? 0 1738

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему больше не призывают прививаться от ковида?

Год назад рекомендовали делать две вакцины сразу – от ковида и от гриппа. Почему в этом году больше не призывают прививаться от ковида?

В передаче TV24 Uz līnijas один из зрителей задал вопрос гостье эфира – заведующей отделом инфекционных заболеваний и противоэпидемических мероприятий Центра профилактики и контроля заболеваний ЦПКЗ Сигите Гейде:

«Почему больше не призывают общество вакцинироваться от ковида? Год назад рекомендовали делать сразу две прививки – от ковида и от гриппа, а сейчас выходит, что гриппозных вакцин не хватает, а ковид-вакцины девать некуда!»

В настоящее время вакцинацию против Covid-19 рекомендуют пациентам из групп риска – тем, у кого возможна тяжёлая форма заболевания, у кого есть несколько хронических болезней. Однако если кто-то из жителей Латвии желает привиться от Covid-19, это вполне допустимо, отметила эксперт.

За последнюю неделю число положительных тестов на Covid-19 немного увеличилось – с 4,8% до 6,3%. Отвечая на вопрос, может ли уровень заболеваемости в этом сезоне приблизиться к эпидемическому порогу в 10%, Гейда сказала:

«Я думаю, что нет. Распространение Covid-19 и в прошлом году, и в этом самым высоким было в августе и сентябре, а в январе и феврале – очень незначительным».

LA.LV

Читайте нас также:
#covid-19 #медицина #эпидемия #Латвия #грипп #профилактика #вакцинация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео