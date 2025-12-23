Baltijas balss logotype
Людям с болезнями сердца дали советы 1 601

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Людям с болезнями сердца дали советы
ФОТО: Unsplash

Людям с болезнями сердца важно употреблять здоровую пищу в отпуске.

Кардиолог Рикардо дал несколько советов людям с болезнями сердца, которые помогут избежать проблем со здоровьем во время отпуска. Его слова передает издание Metropoles.

«Чтобы избежать проблем с сердцем, даже в отпуске важно употреблять здоровую пищу с низким содержанием жира и избегать чрезмерного потребления соли», — заявил Леал. Также он рекомендовал отказаться от алкогольных напитков.

Кроме того, продолжил специалист, не стоит находиться под палящим солнцем, поскольку из-за жары сердце работает с большей нагрузкой. Людям, принимающим лекарства, необходимо продолжать следовать рекомендациям своего врача. Еще одна рекомендация Леала — поддерживать водный баланс. Пить можно, например, натуральные соки, напитки с электролитами или кокосовую воду.

#питание #отпуск #жара #соль #кардиология #здоровье #лекарства
Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    Уезжайте из ЛВ. Тут на вас денег нет. Приоритет не вы - а укронацисты. Да и детям никто не помогает. Предлогают латвийцам своими деньгами помогать. Ведь у государства то денег нет

    6
    1

