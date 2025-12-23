Кардиолог Рикардо дал несколько советов людям с болезнями сердца, которые помогут избежать проблем со здоровьем во время отпуска. Его слова передает издание Metropoles.

«Чтобы избежать проблем с сердцем, даже в отпуске важно употреблять здоровую пищу с низким содержанием жира и избегать чрезмерного потребления соли», — заявил Леал. Также он рекомендовал отказаться от алкогольных напитков.

Кроме того, продолжил специалист, не стоит находиться под палящим солнцем, поскольку из-за жары сердце работает с большей нагрузкой. Людям, принимающим лекарства, необходимо продолжать следовать рекомендациям своего врача. Еще одна рекомендация Леала — поддерживать водный баланс. Пить можно, например, натуральные соки, напитки с электролитами или кокосовую воду.