Сидят в Лондоне и тоскуют по бутербродам с творогом: как нам вернуть латышей в Латвию? 20 5222

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сидят в Лондоне и тоскуют по бутербродам с творогом: как нам вернуть латышей в Латвию?

Некая структура с названием «Видземский планировочный регион» нашла и опросила 70 латышей, которые предпочитают жить и трудиться за пределами родной Латвии. Что ищут они в краю далеком? И почему не хотят возвращаться на родину?

Как сообщил представитель Видземского планировочного региона Дзинтарс Мочс, был проведён опрос представителей диаспоры. Зачем? Чтобы подготовить рекомендации правительству и Сейму, которые облегчили бы процесс возвращения.

Для столь масштабной задачи выборка респондентов получилась небольшая. В опросе приняли участие всего 70 соотечественников, проживающих за рубежом, при этом больше всего респондентов было из Великобритании и Норвегии – по 17-18 эмигрантов. Для сравнения: в 2000–2013 годах из страны уехали около 259 000 человек. Но сил хватило опросить только семь десятков.

Как уверяет Мочс, полученные данные показывают чёткую тенденцию: несмотря на сильную эмоциональную связь с Латвией, решение о возвращении определяется прагматической потребностью в безопасности, стабильности и инклюзивной среде для семьи.

Средняя продолжительность пребывания респондентов за границей составляет 13 лет — это означает, что за рубежом у них уже сложилась стабильная жизнь, карьера и социальный круг. Этот факт подтверждается и семейным положением: более 70% респондентов живут за границей в семьях, и лишь пятая часть — в одиночку. Соответственно, возвращение в Латвию уже не является решением одного человека, а становится решением всей семьи.

Хотя основными причинами отъезда исторически были работа и более высокая зарплата (36,7%) или возможности получения образования (23,3%), мотивация возвращения стала более многослойной. Респонденты указывают, что за границей их удерживает не только уровень доходов, но и общее качество жизни и чувство стабильности, свидетельствуют данные опроса.

Существенным аспектом, проявившимся в открытых вопросах опроса, являются смешанные семьи. Несколько респондентов отмечают, что с радостью вернулись бы, однако их сдерживают опасения по поводу интеграции супруга — иностранца. Действительно, к инородцам в латышском обществе относятся с опаской.

Хорошая новость: несмотря на экономические опасения, эмоциональная связь с Латвией не утрачена.

На вопрос о том, чего больше всего не хватает, преобладали ответы: семья, друзья, природа и культура Латвии. Респонденты упоминали тоску по «своему языку и менталитету», «латвийским лесам и морю», а также по «бутербродам с творогом» или «возможности встретиться с родителями без планирования авиаперелётов».

Поразмыслив над ответами, в Видземском планировочном регионе сформулировали советы властям Латвии. А именно: на уровне государственной политики в качестве приоритетного вопроса выдвигается поддержка смешанных семей — предлагается внедрить финансируемые государством профессиональные языковые программы, ориентированные на конкретные отрасли, и упростить бюрократические процедуры оформления видов на жительство.

Не менее важна интеграция детей в систему образования с обеспечением вспомогательного персонала в школах. Также необходимо улучшить доступность жилья.

На практическом уровне рекомендуется создавать персонализированные цифровые «путеводители по возвращению», развивать менторскую сеть «свой — своему» и обеспечивать психологическую поддержку, которая помогла бы преодолеть культурный шок.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(20)

(20)
  • ji
    jurijs ivanovs
    24-го декабря

    очень просто ! надо заставить депутатов правительства и саэйма думать о людях живущих в латвии а не о том как строить заборы и разобрать рельсы в россию ! надо просто уволить правительство и президента ! надо обьявить им пидозру ! вредительство и неспособность отстаивать интересы народа латвии ! всех вон !!!

    15
    1
  • A
    Aleks
    24-го декабря

    Все это брехня полная.Не для того выдавили 800 тыс.людей из Латвии,чтобы их возвращать. Это люди среднего возраста,многое понимающие и которые много нервов могли бы потрепать властям,оставшись они здесь. Плюс 800 тыс.проиестного электората... Да нафиг он здесь нужен,поэтому для собственного блага и выдавили из страны людей греб..анные ,,рептилоиды,,пришедшие к власти в Латвии в 90-е . И пару тысяч вернувшихся для них никакой угрозы не несут,но на возврате ещё можно заработать,создав комиссии и пристроив своих людей... 😈👽

    20
    1
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    24-го декабря

    У нас уже очередь к мусорникам за возвратной тарой. А в Латгалии вообще работы нет. Куда им возвращаться. По существу они экономические беженцы, только никто им халявных посоьмй не платит.

    50
    2
  • Д
    Добрый
    24-го декабря

    Латыши сидят в Англии и тоскуют по Латвии.Любители рашистского мира сидят в Латвии и тоскуют по раше.Одних не загонишь сраной метлой в Латвию, других сраной метлой из Латвии не выгонишь.Как в песне Михаила Круга:Я так люблю тебя,когда ты далеко

    6
    49
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    Вот я учился в советской школе. И меня учили, что облака не дают теплу уйти в коцмас. То есть, когда ясное небо - то холоднее, когда тучи и идет снег - то теплее. Что я вижу сейчас? надо блокировать солнце, засеивать облака, дабы не нагревать планету)))) Но в советское время объясняли на пальцах, что облака - не препятствие, чтобы нагреть сквозь них. Назрел вопрос об образовании в латышии.... Это специально недалеких ( это я очень мягко выражаюсь) воспитывают? Какая деградация. А вроде с 90-х годов не так много времени прошло. Не удивительно, что они вступают во всякое гуамно

    38
    2
  • bt
    bory tschist
    сила в правде
    23-го декабря

    пацанёнок! "cилa" – в твоей отмороженности! _ до 1917-го если ты, сопляк, ещё "не забыл" (точнее, тогда ещё – не вылупился) – на территории Курляндии, т.е. Латвии, в обращении были – царские золотые и серебряные рубли, позже, в 1924-м, после объявления о независимости Латвийской Pеспублики, и вплоть до оккупации Латвии советской скотиной в 1940-м, в обращении были – серебряные деньги Lats (525-й пробы серебра), a после оккупации (y советский дегенератов это принято называть "освобождением") – всем трём работящим странам Балтии пришлось за свои труды получать кремлёвские фантики с изображением картавившего сифилитика (!) и загадочной масонской звезды на кремлёвском краснокаменном уё...ище, отстроенном в неизвестном доселe дебильном "архитектурном стилe"(!) p.s. _ у каждого, из пованивaющих тут недовольных, есть родина советскиx предков - почему бы вам не съездить туда и не ознакомиться с запахами их жопы ...?

    2
    48
  • свп
    сила в правде
    сила в правде
    23-го декабря

    Боре-тщисту. Латвия была куплена за определенные средства, которые собственно вы можете и сегодня перевести в существующие рудли, евро или во что хотите. Но она была куплена. И документы в прямом доступе. Так, что отшибитесь.

    41
    3
  • ДП
    Дарья Павловна
    сила в правде
    24-го декабря

    Боре-тщисту. За советскую власть в Латвии и окрестностях скажите спасибо своим собственным красным латышским стрелкам. А царские рубли и серебро были не на территории Латвии (которой, кстати, тогда ещ не было) , а на территории Российской Империи. Учите матчасть.

    7
    0
  • Д
    Дед
    23-го декабря

    Кого вернуть? Куда? Работы нет. Расходы выровнялись с английскими. Не дай Бог детям приехать в латышскую школу. Он точно не будет в достаточной мере знать латышский и его признают умственно отсталым, и это ничего, что в английской школе он был отличником. Учителя не могут, и им запрещено, общаться с ребенком не на латышском. Возвращаться не куда. Вопрос закрыт.

    73
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    23-го декабря

    Этот вопрос надо задавать, когда в страна не в экономической ж..опе

    61
    1
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    ну так купите хлеб, творог, учебник по латышскому языку и утолите голод! В чем проблема? Я не понимаю.

    60
    3
  • ДП
    Дарья Павловна
    сила в правде
    23-го декабря

    Чтобы понять, надо побывать в нашей шкуре.

    22
    6
  • свп
    сила в правде
    сила в правде
    23-го декабря

    Я за то, чтобы вас вообще лишить голоса. Вы не живете тут. Не испытываете все тяготы жизни любимой родины. И только пукаете из-за бугра. Давайте в семью. И голосуйте тут за принятие решений ТУТ, а не там, где у вас задница в тепле. Или не очень в тепле, смотря как устроились - но это сути не меняет.

    61
    3
  • свп
    сила в правде
    сила в правде
    23-го декабря

    Прошу понять, что я обращаюсь не личностно. А в принципе о релокантах. А то голосуют за всякую дичь, которая их не касается, а нам тут потом расхлебывать. какая вам разница, отключиться от брэлл, разобрать рельсы или закрыть границы , если вас ( не вас Дарья лично) это напрямую не касается. Не живешь в Латвии больше полугода - нет голоса на выборах. точка

    56
    2
  • ДП
    Дарья Павловна
    сила в правде
    23-го декабря

    На предмет выборов - полностью с вами согласна. Тем более, что , сколько мне известно, большинство обладателей латвийских паспортов, включая меня, являются налогоплательщиками других стран, а не Латвии. Какое они имеют право учствовать в политической жизни страны, от жизни в которой они (мы) отказались и в экономике которой не учавствуют? Ну разве что кто-то присылает осноную часть заработка родне. Но таковых подавляющее меньшинство. Большинство (включая меня) связаны с Латвией только сентементально-романтическими воспоминаниями.

    35
    2
  • ДП
    Дарья Павловна
    23-го декабря

    Я уже годы в той же обойме и не вижу возможности из не выбраться. В последние годы к провальной экономике добавился ещё страх перед юридическим беспределом по отношению к русской общине, усугуюбление сегрегации по национально-культурному признаку. С каждым визитом наблюдаю как из страны всё больше уходит жизнь. Так грустно....

    72
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го декабря

    Сын жалуется отцу: - Пап, я познакомился с очень красивой девушкой, и она у меня спросила: - Ты учишься в МГУ? Я говорю – Нет. У тебя есть «Мерседес»? Я отвечаю: – Нет. А у тебя дом трёхэтажный? Я говорю: – Нет. И она меня бросила…

    Отец: - Ну знаешь сынок, ты, конечно, можешь бросить Оксфорд и поступить в МГУ… Можешь продать «Феррари» и купить «Мерседес» … Но сносить три этажа ради этой Дуры, я не буду…

    37
    5
  • JB
    Janis Berzin
    23-го декабря

    "как нам вернуть латышей в Латвию" - вы оставшихся удержать сможете? Нет? мТогда какой смысл пытаться приклеить отрезанное? Рекомендации на уровне -"давайте помажем гангрену зелёнкой". Желающих вернуться в страну, которую пытаются превратить в прифронтовую и боевую зону не будет.

    67
    2
  • lo gos
    lo gos
    23-го декабря

    Знакомые латыши приезжают в Латвию и говорят- что иногда надо окунуться в дерьмо и понять, как хорошо жить за границей, с каждым годом у вас становится всё хуже и хуже, и смеются.

    85
    1
  • 23-го декабря

    надо просто поднять экономику и думать о людях о не о своём кармане и тогда народ будет подумать, а сейчас тут просто разруха.

    75
    2
Читать все комментарии

