Некая структура с названием «Видземский планировочный регион» нашла и опросила 70 латышей, которые предпочитают жить и трудиться за пределами родной Латвии. Что ищут они в краю далеком? И почему не хотят возвращаться на родину?

Как сообщил представитель Видземского планировочного региона Дзинтарс Мочс, был проведён опрос представителей диаспоры. Зачем? Чтобы подготовить рекомендации правительству и Сейму, которые облегчили бы процесс возвращения.

Для столь масштабной задачи выборка респондентов получилась небольшая. В опросе приняли участие всего 70 соотечественников, проживающих за рубежом, при этом больше всего респондентов было из Великобритании и Норвегии – по 17-18 эмигрантов. Для сравнения: в 2000–2013 годах из страны уехали около 259 000 человек. Но сил хватило опросить только семь десятков.

Как уверяет Мочс, полученные данные показывают чёткую тенденцию: несмотря на сильную эмоциональную связь с Латвией, решение о возвращении определяется прагматической потребностью в безопасности, стабильности и инклюзивной среде для семьи.

Средняя продолжительность пребывания респондентов за границей составляет 13 лет — это означает, что за рубежом у них уже сложилась стабильная жизнь, карьера и социальный круг. Этот факт подтверждается и семейным положением: более 70% респондентов живут за границей в семьях, и лишь пятая часть — в одиночку. Соответственно, возвращение в Латвию уже не является решением одного человека, а становится решением всей семьи.

Хотя основными причинами отъезда исторически были работа и более высокая зарплата (36,7%) или возможности получения образования (23,3%), мотивация возвращения стала более многослойной. Респонденты указывают, что за границей их удерживает не только уровень доходов, но и общее качество жизни и чувство стабильности, свидетельствуют данные опроса.

Существенным аспектом, проявившимся в открытых вопросах опроса, являются смешанные семьи. Несколько респондентов отмечают, что с радостью вернулись бы, однако их сдерживают опасения по поводу интеграции супруга — иностранца. Действительно, к инородцам в латышском обществе относятся с опаской.

Хорошая новость: несмотря на экономические опасения, эмоциональная связь с Латвией не утрачена.

На вопрос о том, чего больше всего не хватает, преобладали ответы: семья, друзья, природа и культура Латвии. Респонденты упоминали тоску по «своему языку и менталитету», «латвийским лесам и морю», а также по «бутербродам с творогом» или «возможности встретиться с родителями без планирования авиаперелётов».

Поразмыслив над ответами, в Видземском планировочном регионе сформулировали советы властям Латвии. А именно: на уровне государственной политики в качестве приоритетного вопроса выдвигается поддержка смешанных семей — предлагается внедрить финансируемые государством профессиональные языковые программы, ориентированные на конкретные отрасли, и упростить бюрократические процедуры оформления видов на жительство.

Не менее важна интеграция детей в систему образования с обеспечением вспомогательного персонала в школах. Также необходимо улучшить доступность жилья.

На практическом уровне рекомендуется создавать персонализированные цифровые «путеводители по возвращению», развивать менторскую сеть «свой — своему» и обеспечивать психологическую поддержку, которая помогла бы преодолеть культурный шок.