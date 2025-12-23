Baltijas balss logotype
Рижская рождественская ярмарка вошла в «высшую лигу» европейских ярмарок 1 1806

Наша Латвия
Дата публикации: 23.12.2025
LETA
Изображение к статье: Рижская рождественская ярмарка вошла в «высшую лигу» европейских ярмарок
ФОТО: LETA

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка, пишет Latvijas Avīze.

Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей. Руководитель ярмарки Анна Блауа рассказывает, что прием заявок от торговцев был объявлен осенью и отклик был большим.

"Процесс отбора необходим - он гарантирует качество и соответствие атмосфере и аутентичности ярмарки. Критерии различны - мы оцениваем оригинальность предложения, качество и происхождение изделий, ассортимент и др., поэтому, как и каждый год, за чертой остались несколько десятков претендентов", - рассказала Блауа, отмечая, что заявки на участие в ярмарке подает все меньше ремесленников, но наблюдается большой интерес со стороны предприятий общепита.

Одно стандартное торговое место на Домской площади стоит начиная с 1500 евро за весь период работы ярмарки. В этом году это 38 дней - с 28 ноября по 4 января. Организаторы ярмарки позаботились о том, чтобы на ней действовала депозитная система.

"В этом году мы сделали шаг вперед, и деньги за возвращенный стакан посетитель ярмарки может получить на свой банковский счет", - отмечает Блауа.

"Ярмарка меняется и развивается на протяжении уже 25 лет. Мы заботимся о создании праздничной атмосферы, чтобы каждое посещение ярмарки для рижан и гостей города осталось в памяти как особое событие, которое дарит радость Рождества. Мы приняли туристов почти из 30 стран Европы, Америки и Азии. Больше всего нас радуют те посетители, которые приезжают в Ригу именно ради рождественской ярмарки в Старом городе", - говорит Блауа.

Данные за прошлый год показывают, что рождественскую ярмарку на Домской площади посетили около 200 тысяч человек, в том числе 61% составили иностранные туристы.

Читайте нас также:
#Рига #туризм #торговля #Латвия #Европа #путешествия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го декабря

    в том числе 61% составили иностранные туристы. -- В том числе и туристы из Эстонии, которые путешествуют со своими бутербродами и огромными термосами кофе.

    15
    1

