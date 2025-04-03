Итальянского мороженщика в Старой Риге оштрафовал Центр госязыка: был сигнал

Примечательно, что заведение работает в латвийской столице уже десять лет, но в хорошие времена обслуживанием покупателей здесь занимались наёмные работники. Теперь же – сам хозяин.

Бони знает на латышском только те слова, которые помогают ему в работе – названия сортов мороженого и фразы вроде «в рожке или в вафле». Но этого оказалось мало. Посетительница, заглянувшая в его кафе, возмутилась, что итальянец даже не смог поприветствовать ее на государственном языке. «Владелец не русский, но ни слова не говорит по-латышски!» – заявила она в социальной сети «Х».

Это было 11 февраля, а уже 17 февраля Центр госязыка получил жалобу. В конце марта административное дело дошло до суда, но Бони не смог явиться из-за проблем со здоровьем. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили минимальный штраф за незнание латышского на уровне C1 – 100 евро.

Итальянец переехал в Латвию, когда его дочь приехала сюда по программе Erasmus. Он признается, что любит страну, но выучить язык ему оказалось непросто. У него вообще нет способностей к изучению языков.

Когда Бони открывал кафе в Риге, никто не предупредил его о требованиях к знанию латышского. «Если бы я тогда знал о таком законе, выбрал бы для бизнеса другую страну», – говорит он.