Baltijas balss logotype

Итальянского мороженщика в Старой Риге оштрафовал Центр госязыка: был сигнал 5 1920

Наша Латвия
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Итальянского мороженщика в Старой Риге оштрафовал Центр госязыка: был сигнал
ФОТО: pixabay

В Старой Риге языковой центр, по всей видимости, после сигнала со стороны ревнителей госязыка, оштрафовал владельца кафе итальянского мороженого Дарио Боне.

Примечательно, что заведение работает в латвийской столице уже десять лет, но в хорошие времена обслуживанием покупателей здесь занимались наёмные работники. Теперь же – сам хозяин.

Бони знает на латышском только те слова, которые помогают ему в работе – названия сортов мороженого и фразы вроде «в рожке или в вафле». Но этого оказалось мало. Посетительница, заглянувшая в его кафе, возмутилась, что итальянец даже не смог поприветствовать ее на государственном языке. «Владелец не русский, но ни слова не говорит по-латышски!» – заявила она в социальной сети «Х».

Это было 11 февраля, а уже 17 февраля Центр госязыка получил жалобу. В конце марта административное дело дошло до суда, но Бони не смог явиться из-за проблем со здоровьем. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили минимальный штраф за незнание латышского на уровне C1 – 100 евро.

Итальянец переехал в Латвию, когда его дочь приехала сюда по программе Erasmus. Он признается, что любит страну, но выучить язык ему оказалось непросто. У него вообще нет способностей к изучению языков.

Когда Бони открывал кафе в Риге, никто не предупредил его о требованиях к знанию латышского. «Если бы я тогда знал о таком законе, выбрал бы для бизнеса другую страну», – говорит он.

Читайте нас также:
#штрафы #государственный язык
2
0
0
30
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • JJ
    Jan Jans
    3-го апреля

    это - латвиджа, Сынок...

    28
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го апреля

    Вероятно стуканула шланга!

    58
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го апреля

    Ревнители латышского языка еще не знают, что до сих пор не отменен закон рижского городского магистрата от 16... лохматого года. Согласно ему, при приближении немца латыш обязан за 5 нагов сойти с тротуара, снять шляпу и поклониться. За неисполнение, между прочим, били плетьми и выгоняли из города!

    109
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Мимо проходил
    3-го апреля

    Предлагаю данную демократическую норму продвигать в рижской думе.

    35
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го апреля

    Думал в сказку попал? Тут кристальночерепного аборигена надо приветствовать пропевом педралалы, диевс свэти цензура, и поклонится в пояс. Тогда может быть селючий арий не оскорбится в своих скрепах и не побежит стучать ментам, гэбилам, центрам гос языка.

    20
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 230
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 601
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 433
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 516

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 3
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 44
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 37
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 42
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 53
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 80
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 3
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 44
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео