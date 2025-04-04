Через полчаса над Ригой на малой высоте пролетят истребители! Не беспокойтесь – свои!

Национальные вооруженные сил в очередной раз предупредили жителей о грядущих полетов истребителей НАТО на низкой высоте.
Согласно информации НВС, на этот раз полеты будут осуществляться над Ригой.
«Информируем, что в 13:00 над Ригой состоится пролет истребителей на малой высоте. Призываем жителей не беспокоиться», - сказано в сообщении НВС.
📢Informējam - plkst. 13.00 notiks iznīcinātāju zemais pārlidojums virs Rīgas.— NBS (@Latvijas_armija) April 4, 2025
Aicinām iedzīvotājus nesatraukties🤝🏼#StrongerTogether pic.twitter.com/45VvfNwZfC
Отметим, что в последнее время такие сообщения НВС публикуются довольно часто.
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