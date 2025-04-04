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Через полчаса над Ригой на малой высоте пролетят истребители! Не беспокойтесь – свои! 2 1184

Наша Латвия
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
Через полчаса над Ригой на малой высоте пролетят истребители! Не беспокойтесь – свои!

Национальные вооруженные сил в очередной раз предупредили жителей о грядущих полетов истребителей НАТО на низкой высоте.

Согласно информации НВС, на этот раз полеты будут осуществляться над Ригой.

«Информируем, что в 13:00 над Ригой состоится пролет истребителей на малой высоте. Призываем жителей не беспокоиться», - сказано в сообщении НВС.

Отметим, что в последнее время такие сообщения НВС публикуются довольно часто.

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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    4-го апреля

    Пролеты военных, а уж тем более боевых самолётов над населенными пунктам на малых высотах и особенно над большими городами, а уж тем более над столицами государств -- это однозначно акты устрашения. Никакого другого смысла нет в таких полетах. Либо, а это ещё хуже, это распыление определенных веществ с определенными целями и уж точно с разрешения правительства.

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  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го апреля

    МИГ 31 с Кинжалами? скоро будет в Лиелварде

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