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Вынь да положь: для латвийских должников наступают тяжелые времена 7 4854

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Вынь да положь: для латвийских должников наступают тяжелые времена
ФОТО: dreamstime

Министерство юстиции (Минюст) напоминает: с 1 апреля нынешнего года в силу вступили важные поправки в Гражданский процессуальный закон, которые коснутся сотен тысяч латвийских должников.

  • Процедура принудительного взыскания долгов упростится, а жизнь некоторых должников, соответственно, усложнится.

  • Алименты при взыскании долгов будут оставлять для ребенка в полном объеме.

  • При разводах суды должны будут по справедливости учитывать вину каждой стороны, определяя судебные издержки.

  • Уменьшатся расходы на подачу иска в суд.

Аргумент «я не получил извещения» больше не актуален!

Процедура предупреждения о принудительном взыскании долгов становится более быстрой и простой, предупреждает Минюст. Суд отправляет должнику предупреждение о принудительном исполнении платежного обязательства с формой ответа, в которой он должен указать, признает ли долг, или имеет возражения.

Раньше такое предупреждение вручалось лично под подпись, и если вручение не удавалось, заявление оставлялось без рассмотрения. «Должники могли это использовать злонамеренно, например, не приходя на почту за отправлением», – комментирует Судебная администрация.

Поэтому теперь процедуру упростили: предупреждение отправляют на официальную электронную почту или заказным письмом по месту жительства. И сейчас неполучение письма не станет препятствием для суда принять решение о взыскании долгов.

«Новая процедура обязывает должника действовать более активно, чтобы оспорить долг, иначе – немедленная принудительная реализация. Только поданные в срок возражения или погашение долга являются основанием для прекращения дела. Если должник не отреагирует, будет считаться, что он получил предупреждение и не возражает, и суд примет подлежащее исполнению решение. Нововведение мотивирует должников быстрее решать свои долговые обязательства, избегая судебных процессов и дальнейшего роста долга».

НЕполучение извещения больше не будет препятствием.

Новое об алиментах и долгах

Впредь судебным исполнителям (приставам) запрещено взыскивать долги с алиментов, получаемых должником/должницей в объеме, установленном решением суда, нотариальным соглашением или решением администрации Фонда гарантии алиментов.

Цель этих изменений – обеспечить детям должников получение алиментов в полном объеме. Также нельзя будет взыскивать долги с компенсаций, выплаченных государством жертвам преступлений.

О расходах на развод и другие семейные споры

В делах о разводе, опеке и праве на общение суды впредь должны учитывать не только имущественное положение сторон, но и «справедливость и соразмерность». А именно: кто именно из экс-супругов способствовал распаду брака, кто чинит препятствия в разводе, кто уклоняется от выплаты алиментов, а также другие обстоятельства, связанные с рассмотрением дела.

То есть получается, например, так: если брак распался из-за измены, к тому же этот человек не помогает ребенку – то тогда этот человек и оплачивает судебную процедуру.

О расходах при подаче иска в суд

Изменения произошли и в судебных расходах: уменьшен размер государственной пошлины по мелким искам и искам на сумму до 40 000 евро.

Установлен размер максимальной государственной пошлины – до 25 000 евро. Упрощен порядок исчисления госпошлины, в том числе установлены фиксированные госпошлины на требования различных категорий. Все размеры госпошлин указаны в приложении 3 к Гражданскому процессуальному закону – его можно найти по адресу likumi.lv

С должников взыскали еще больше

Как сообщает Совет присяжных судебных исполнителей, за 2024 год количество взысканной задолженности выросло на 19% (по сравнению с прошлым годом) – 328 миллионов евро.

И получено более 10 миллионов евро на техническое обслуживание этой процедуры. При этом было получено 187 тысяч исполнительных документов на должников.

Наибольшая сумма возвращенных денег была возвращена по гражданским делам, по которым было взыскано в общей сложности более 295 миллионов евро.

Что стоит отметить: достаточно много было в прошлом году взыскано по зарплатам – компенсации составили 334 970.

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#долги
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Антон Городницкий
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(7)
  • AB
    Anna Belova
    7-го апреля

    По ходу у кого-то снова будет прибавка в зарплате 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Ненормальные люди. И чем независимая Латвия лучше ссср?

    35
    8
  • TJ
    Tatjana Jonina
    7-го апреля

    Здравствуйте! А государство которое должно было обеспечить детей сирот жильём которое так и не дало имеет право отбирать детей у которых мать сотрудничала и беременная ходила по наркологам и психологам в итоге всё равно детей забрали раскидали 6 детей по разным семьям у которых находясь наши дети горел дом нам об этом не сказали нам сказали чужие люди а волости разводили руками мол Ани не знали чудом уцилели при пожаре....почему детей не вернули во второй семье крестили детей в свою веру тоже ничего нам об этом не сообщили....и за 6 детей идут алименты мужу отдельно на 4 а мне на 6 и суды унас были отдельно и в разные месеца и время если мы с мужем в браке и живём вместе поскольку год обратно родили Девочку которой будет скоро годик....официально нихатят мужа брать какие-то налоги идут и.т.п я по уходу за малышкой не магу работать пока Ана в школу не пойдёт.....с чего плотить за аренду 100 евро пл камунальных 300-400 зимой...20 евро в день на пропитание и детские только 170 евро статус нам не дают сказали нам не положено

    21
    8
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Tatjana Jonina
    8-го апреля

    Ужас какой.. Это государство, каннибалов какое-то! Очень сочувствую вашей ситуации!

    5
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    "предупреждение отправляют на официальную электронную почту или заказным письмом по месту жительства." если тебя нет в системе, то система сосёт. 💪

    36
    20
  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Открою, тайну, не получив письма примут решение без тебя, навесят несуществующие долги, опишут имущество и счета, а отменить решение уже не получится. Что то подсказывает, что сосать будет не система. И выход у человека, только нищим бежать от сюда, потому как все издержки судебных исполнителей будут больше самого придуманного долга.

    50
    6
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Нет Дедуля, так не работатает. "предупреждение отправляют на официальную электронную почту или заказным письмом по месту жительства." именно. Буквально. И не иначе. Это бюрократия и вытворять абы что помимо алгоритма запрещено. Нет тела-нет дела.

    4
    0
  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Блажен, кто верует! Найдется, куда отправить, хотя бы туда, где Вы были зарегистрированы последний раз. У Вас будет время на ответ 10 рабочих дней и процесс пошел!

    0
    0
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