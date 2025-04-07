Вынь да положь: для латвийских должников наступают тяжелые времена

Министерство юстиции (Минюст) напоминает: с 1 апреля нынешнего года в силу вступили важные поправки в Гражданский процессуальный закон, которые коснутся сотен тысяч латвийских должников.

Процедура принудительного взыскания долгов упростится, а жизнь некоторых должников, соответственно, усложнится.

Алименты при взыскании долгов будут оставлять для ребенка в полном объеме.

При разводах суды должны будут по справедливости учитывать вину каждой стороны, определяя судебные издержки.

Уменьшатся расходы на подачу иска в суд.

Аргумент «я не получил извещения» больше не актуален!

Процедура предупреждения о принудительном взыскании долгов становится более быстрой и простой, предупреждает Минюст. Суд отправляет должнику предупреждение о принудительном исполнении платежного обязательства с формой ответа, в которой он должен указать, признает ли долг, или имеет возражения.

Раньше такое предупреждение вручалось лично под подпись, и если вручение не удавалось, заявление оставлялось без рассмотрения. «Должники могли это использовать злонамеренно, например, не приходя на почту за отправлением», – комментирует Судебная администрация.

Поэтому теперь процедуру упростили: предупреждение отправляют на официальную электронную почту или заказным письмом по месту жительства. И сейчас неполучение письма не станет препятствием для суда принять решение о взыскании долгов.

«Новая процедура обязывает должника действовать более активно, чтобы оспорить долг, иначе – немедленная принудительная реализация. Только поданные в срок возражения или погашение долга являются основанием для прекращения дела. Если должник не отреагирует, будет считаться, что он получил предупреждение и не возражает, и суд примет подлежащее исполнению решение. Нововведение мотивирует должников быстрее решать свои долговые обязательства, избегая судебных процессов и дальнейшего роста долга».

НЕполучение извещения больше не будет препятствием.

Новое об алиментах и долгах

Впредь судебным исполнителям (приставам) запрещено взыскивать долги с алиментов, получаемых должником/должницей в объеме, установленном решением суда, нотариальным соглашением или решением администрации Фонда гарантии алиментов.

Цель этих изменений – обеспечить детям должников получение алиментов в полном объеме. Также нельзя будет взыскивать долги с компенсаций, выплаченных государством жертвам преступлений.

О расходах на развод и другие семейные споры

В делах о разводе, опеке и праве на общение суды впредь должны учитывать не только имущественное положение сторон, но и «справедливость и соразмерность». А именно: кто именно из экс-супругов способствовал распаду брака, кто чинит препятствия в разводе, кто уклоняется от выплаты алиментов, а также другие обстоятельства, связанные с рассмотрением дела.

То есть получается, например, так: если брак распался из-за измены, к тому же этот человек не помогает ребенку – то тогда этот человек и оплачивает судебную процедуру.

О расходах при подаче иска в суд

Изменения произошли и в судебных расходах: уменьшен размер государственной пошлины по мелким искам и искам на сумму до 40 000 евро.

Установлен размер максимальной государственной пошлины – до 25 000 евро. Упрощен порядок исчисления госпошлины, в том числе установлены фиксированные госпошлины на требования различных категорий. Все размеры госпошлин указаны в приложении 3 к Гражданскому процессуальному закону – его можно найти по адресу likumi.lv

С должников взыскали еще больше

Как сообщает Совет присяжных судебных исполнителей, за 2024 год количество взысканной задолженности выросло на 19% (по сравнению с прошлым годом) – 328 миллионов евро.

И получено более 10 миллионов евро на техническое обслуживание этой процедуры. При этом было получено 187 тысяч исполнительных документов на должников.

Наибольшая сумма возвращенных денег была возвращена по гражданским делам, по которым было взыскано в общей сложности более 295 миллионов евро.

Что стоит отметить: достаточно много было в прошлом году взыскано по зарплатам – компенсации составили 334 970.