«Не станем ли мы ахиллесовой пятой Балтии с дырявым забором?»: успокаивает глава комиссии Сейма по обороне

Зритель программы «На линии» телеканала TV24 задал вопрос об обороноспособности Латвии и заборе на восточной границе в сравнении с Эстонией: «Эстония планирует построить 600 бункеров вдоль российской границы. Не останемся ли мы в таком случае «ахиллесовой пятой» Балтии с забором?».

На этот вопрос ответил гость программы - Янис Скрастиньш из комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

«Вопрос в том, что это за бункеры? Если они предназначены для укрепления обороноспособности, то это совершенно разные способы обороны. Здесь я очень полагаюсь на Латвийские вооруженные силы. Во всяком случае, во всех дискуссиях, в которых мы участвовали, как закрытых, так и открытых, я могу сказать, что у нас есть очень веские основания доверять им», - сказал Скрастиньш. Латвийские вооруженные силы «знают, что делают», добавил он.

Стоит ли нам строить в Латвии что-то вроде эстонцев - бункеры вдоль российской границы?

«Я знаю только, что вооруженные силы сотрудничают не только со странами Балтии, но и с Польшей и Скандинавией, и эти линии обороны также скоординированы в том, что нужно делать и что делать. Это не так, что каждый думает, планирует и делает что-то отдельно», - сказал Скрастиньш, отвечая на вопрос о плане обороны Эстонии по строительству бетонных бункеров.