«Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?!» Галкин отреагировал на удар по Сумам

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его словам, погибли больше 20 человек. Больше 80 человек получили ранения. Среди раненых семь детей.

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его словам, погибли больше 20 человек. Больше 80 человек получили ранения. Среди раненых семь детей.

"Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения", — рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Российский шоумен Максим Галкин тоже отреагировал на трагедию. "Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?!Как это возможно? Десятки погибших. Сумы - душой с вами. Соболезнования семьям погибших. Дай Бог выкарабкаться пострадавшим!" - написал он в Instagram.