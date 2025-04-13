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«Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?!» Галкин отреагировал на удар по Сумам 2 1036

В мире
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
«Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?!» Галкин отреагировал на удар по Сумам

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его словам, погибли больше 20 человек. Больше 80 человек получили ранения. Среди раненых семь детей.

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его словам, погибли больше 20 человек. Больше 80 человек получили ранения. Среди раненых семь детей.

"Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения", — рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Российский шоумен Максим Галкин тоже отреагировал на трагедию. "Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?!Как это возможно? Десятки погибших. Сумы - душой с вами. Соболезнования семьям погибших. Дай Бог выкарабкаться пострадавшим!" - написал он в Instagram.

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#максим галкин #война на украине
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(2)
  • lg
    lo gos
    13-го апреля

    а что Галкин говорит насчёт Палестины?

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  • ТК
    Тото Кутунио
    13-го апреля

    В тг утверждают, что на видео мэр Конотопа в Сумской области потребовал от главы Сумской областной администрации встать на колени и извиниться до 18:00, сложить свои полномочия, а также отправить в отставку главу местного СБУ.

    В противном случае мэр Конотопа пообещал рассказать правду о том, что произошло во время ракетного удара по Сумам. Другой нардеп украины обвинила руководство ВСУ что в этом районе проходило награждение особо оличившихся в куркой области (где погибло гражданских около 165 человек. На награждение прибыло две баллистические ракеты. Гражданских жаль.

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