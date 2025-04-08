В неоплаченном долгу: латвийский народ задолжал казне почти миллиард евро

Служба государственных доходов обобщила задолженность налогоплательщиков в бюджет: всего не занесли денег вовремя или в должном объеме 51 450 юридических лиц.

Из них долги более полумиллиона евро имеют 32, от 50 000 до 490 999 евро — 570. Ну а самая распространенная категория, 20 549 юрлиц, должны от полутора тысяч до 49 999 евро.

Растет дисциплина платежей

С одной стороны, совокупная задолженность в 844,3 миллиона евро, рассчитанная на 1 января 2025 года, выглядит впечатляюще — но все нужно воспринимать во временном разрезе.

Ибо в докризисном 2019 году та же сумма превышала миллиард и 44 миллиона. И общая сумма госдоходов в 2025 году была существенно выше, чем шесть лет назад — соответственно 14,981 миллиарда и 9,151 миллиарда евро. Соответственно можно говорить о росте дисциплины.

И в общем контексте по Евросоюзу Латвия выглядит вполне достойно. Самые лояльные налогоплательщики, разумеется, живут в Швеции (долг составляет только 0,7% от общих доходов бюджета), Германии (2,7%) и Финляндии (4,3%).

Но и наши 7 процентов задолженности — это совсем немного, 7–е место по дисциплине из 27 государств. Нас опережают Литва (5–е место) и Эстония (6–е место).

Есть в ЕС и такие жуткие примеры, как Греция, где доля налоговых неплатежей почти вдвое превышает то, что вносят в бюджет.

Не одними наказаниями и штрафами борются с должниками. Фискальное ведомство ЛР использует различные стратегии для привлечения денег — так, благодаря решениям о взыскании без судебного спора удалось инкассировать 100,5 млн евро в год.

Переход предприятия к иным собственникам содействовал возврату 3,04 млн евро, ответственность членов правления — 640 тыс. евро.

Почему же не платят?

Как было рассказано на Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, СГД старается разобраться, почему не платят в срок. Тут такие причины: недостаток оборотных средств; дебиторская задолженность; сезонный труд; сокращение доходов; геополитическая ситуация; недостаток финансовой грамотности.

Впрочем, в Латвии по–прежнему сохраняется такая печальная позиция, как долги, не подлежащие взысканию, — их в государстве ни много ни мало на 287 миллионов.

Данные кейсы образуются, например, в силу смерти владельцев предприятий. Но не только — к примеру, некоторые попросту не имеют ни денег, ни имущества, чтобы покрыть расходы.

Некоторые налогоплательщики не обладают расчетными счетами в национальной юрисдикции. А то и вовсе находятся в зоне теневой экономики. И за два года эта сумма возросла на 11 миллионов евро…