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Несчастливый британский авианосец отправился в глобальный тур 1 1896

В мире
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
"Принцу Уэльскому" предстоит восстановить свой имидж.

"Принцу Уэльскому" предстоит восстановить свой имидж.

После ввода в строй авианосец сразу попал в 3-летний ремонт.

Авианосец HMS Prince of Wales отправился в восьмимесячное плавание в рамках операции Highmast, возглавляя авианосную ударную группу CSG25. Маршрут включает Средиземноморье, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Японию и Австралию.

На борту корабля размещены истребители F-35B, вертолёты Merlin и Wildcat, а также беспилотники. Первым этапом станет участие в учении НАТО у берегов Франции. Затем группа направится в Индо-Тихоокеанский регион, где проведёт совместные операции с союзниками.

Операция Highmast ("Высокая мачта") демонстрирует стремление Великобритании укрепить своё присутствие в регионе и поддержать союзников на фоне растущей конкуренции с Китаем, а также подчёркивает приверженность страны обеспечению безопасности международных торговых путей.

Каждый из двух кораблей класса «Куин Элизабет» способен нести сорок единиц авиатехники, максимум тридцать шесть самолётов F-35 и четыре вертолёта. Обзор стратегической обороны и безопасности 2010 года предполагала плановое развертывание двенадцати F-35B, но типичная боевая нагрузка будет составлять 24 F-35B и несколько вертолетов. Это может быть комплект защиты морских сил из девяти противолодочных Merlin HM2 и пяти Merlin Crowsnest для воздушного раннего предупреждения; в качестве альтернативы пакет прибрежных манёвров может включать смесь Merlin HC4 и Wildcat AH1, вертолетных сил коммандос Королевского флота, Chinook Королевских военно-воздушные сил и Apache Корпуса армейской авиации. Оборонительное вооружение включает в себя систему ближнего боя Mark 15 Phalanx для противовоздушной и противоракетной обороны, а также 30-мм автоматические малокалиберные пушки и миниганы для использования против быстроходных ударных кораблей.

В июле 2020 года в ходе ходовых испытаний авианосца произошёл разрыв уплотнения трубы, вода затопила несколько палуб. В октябре 2020 года вновь произошел разрыв трубы, из-за которой затопило несколько палуб, а также сильно повредило проводку корабля. Ремонт авианосца был закончен в сентябре 2023 года.

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(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    25-го апреля

    ПОЗОРНАЯ рухлядь англиков...

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