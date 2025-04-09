Трудящимся Латвии поставили на вид: оказалось, у населения страны жизнь – сплошной фестиваль

В Латвии подняли тему – оказывается, в стране слишком много праздничных дней. Народ расслабился, разленился, работает мало, вот поэтому и живем хуже, чем могли бы. Так ли это на самом деле?

Гуляй – не хочу!

Бдительные товарищи заметили, что апрель и май в этом году выдались несколько необычными для трудящихся страны. Начиная с пасхальных праздников и до Дня восстановления независимости четыре недели подряд выпадает по одному дополнительному выходному. Получается, что в течение месяца рабочая неделя в Латвии будет состоять из четырех дней. Тут бы обрадоваться такому счастью, но нет. У нас, как известно, никто легких путей не ищет, и даже в самом хорошем непременно найдут что-то плохое.

По мнению экспертов, население в стране слишком много отдыхает. Так, экономист Дайнис Гашпуйтис полагает, что в Латвии необходима дискуссия о количестве праздничных выходных – скорее об их сокращении, чем об увеличении. Возможно, в стране даже нужно провести народный референдум по этому вопросу. По его мнению, жители сейчас щедро вознаграждаются выходными, включая длинные праздничные периоды на Рождество и Лиго – таких нигде в мире больше нет, однако при этом экономическая продуктивность в стране остаётся низкой.

«С этими праздничными днями, с социальными требованиями мы во многом зашли значительно дальше, чем экономика способна обосновать и поддержать. Мы не настолько экономически развиты, нам еще нужно вкладываться в физический труд – и в материальные ресурсы, и в знания, и в финансы, – чтобы поднять экономику на такой уровень, когда все это будет оправданно. Конечный результат – наши зарплаты, которые пока не такие, какими мы хотели бы их видеть. Без труда благосостояние не создается», – утверждает экономист.

«Каждый праздничный день, каждый выходной оборачиваются для предпринимателей дополнительными расходами», – вторит Гашпуйтису председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш. По словам главы ЛТПП, у предпринимателей есть ощущение, что праздничные дни – это вечеринка, которую им приходится оплачивать из своего кармана.

«Если бы наш уровень благосостояния был как в Швейцарии или Люксембурге – на уровне самых богатых стран Европы, – тогда, возможно, мы могли бы позволить себе работать меньше. Но поскольку мы отстаем от среднего европейского уровня, нам нужно самим создавать это благосостояние. При этом у нас уникальная ситуация: за работу в выходные и праздники нужно платить вдвойне. Это не способствует нашему благополучию, а подрывает его», – полагает Эндзиньш.

Кто сколько отдыхает

Число выходных праздничных дней в Латвии составляет в среднем 12, но может быть и больше из-за переноса выходного на понедельник, если государственные праздники (1 мая, 4 мая и 18 ноября) выпадают на выходные. Если на выходные выпадает Лиго или Рождество, то эти выходные дни никуда не переносятся, их как бы съедают суббота и воскресенье. В таком случае в конкретном году выходных праздников может быть меньше, чем 12.

Неужели нигде в мире не празднуют больше, чем в лютеранской Латвии? Почему-то данное утверждение кажется крайне сомнительным. Давайте проверим.

Проверили. Естественно, Латвия по числу официальных праздничных дней в середнячках. По 12 таких дней в большом числе стран – в Болгарии, Эстонии, Греции, Италии, Норвегии, Испании, в Швеции, в ряде других.

Во многих странах мира и Европы отдыхают 13 дней – в Австрии, в Китае, в Чехии, в Финляндии, в Португалии и т. д.

Кое-где и две недели праздничных дней – норма. Это Хорватия, Кипр, Дания, Мальта, Польша, Россия, Словакия, Словения, Южная Корея, Турция.

В Литве праздников – 15 дней. Ну, это понятно – католики. В Румынии – тоже 15 дней.

В немалом числе стран число праздников составляет 16 дней в году. Это, например, Исландия, Япония, Казахстан, Марокко, Таиланд.

Есть государства, где веселятся и по 18 дней в году, – Колумбия, Малайзия, Филиппины.

В Чили празднуют 20, в Камбодже – 21, в Бангладеш – 22 дня.

Сплошной праздник

Есть даже и такие страны, где праздники длятся около месяца, а кое-где и больше месяца. Так, в Иране 26 праздников в году, а в Непале – 35. В Индии – тоже 35, но в отдельные годы число праздников может достигать 42.

По логике экономиста Гашпуйтиса государство Индия должно лежать в руинах. Но нет, ВВП страны растет по 7-8% в год. Конечно, большинство населения там живет небогато, но вот, например, Литва не разорилась же от того, что выходных там больше, чем в Латвии. Живут вроде ничего себе, во всяком случае не хуже, чем в ЛР.

Ну а кто у нас самый большой трудоголик из стран, кто трудится не покладая рук с утра до вечера? Это США – только шесть праздников в году, но в некоторых штатах в отдельные годы число праздников может достигать 11.

Из европейских государств аскеты живут в Нидерландах – 7–9 праздничных дней, в Великобритании – 8–10, в Бельгии – 10, в Германии – 10–13.

Во Франции в году 11 праздников, но в двух регионах – 13.

Это кто тут самый ленивый?

В общем, утверждать, что народ в Латвии совсем уж разленился, – нельзя. Об этом говорят и другие данные – от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно статистике этой структуры, в среднем житель Латвии в 2023 году отработал 1546 часов. Это больше, чем в среднем трудится житель Великобритании, Франции, Финляндии, Люксембурга, Исландии, Швеции, Австрии, Норвегии, Нидерландов, Дании и Германии. Немцы вроде, по легендам, такие трудяги, но нет – «только» 1343 рабочих часа в год.

Больше других работают пролетарии и белые воротнички в Мексике (2207 часов в год), в Коста-Риге (2171 час) и в Чили (1953 часа). Но, повторимся, речь идет о странах-членах ОЭСР, а не вообще обо всех странах мира.

Так что не надо наговаривать на трудолюбивых жителей Латвии. Даже не будем рассказывать о том, что хорошо отдохнувший человек и работает лучше. Наверняка на эту тему есть сотни исследований, даже не будем их искать, все это очевидно.

Ну а производительность труда в Латвии действительно невелика. Но странно вину за это перекладывать на работников, а не на владельцев предприятий. Это их задача – путем вложений средств (покупка нового оборудования, оптимизация рабочих процессов и т.д.) увеличивать производительность. Почему они этого не делают, вдаваться сейчас не будем. Это отдельная тема, тоже довольно болезненная.