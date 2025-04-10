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Климат прибылями пахнет: кто в Латвии на прожектах ЕС зарабатывает 1 1829

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Климат прибылями пахнет: кто в Латвии на прожектах ЕС зарабатывает

Есть такой распространенный в последнее время прием мошенников: вам повезло, вы выиграли в лотерею! Несметную сумму! Только вот сюда нужно перечислить копеечку малую, за оформление.

Вот такой прием постоянно проделывает с Латвией благословенная Европа.

Климатическая повестка — это наше все. До 2032 года Латвия может претендовать почти на полмиллиарда (точнее – на 462 759 597 евро) из закромов еврородины.

Это совсем немного по масштабам всего ЕС — только лишь 0,71% денег, выделяемых Брюсселем из общего кошта. Так евробюрократы оценивают масштабы ЛР в целом по Союзу.

Но чтобы получить и эту денежку, нам придется выложить из собственного кармана не менее четверти обещанного, то есть 154 253 199 евро!

"Социальный климатический фонд", который будет создан из данных средств, призван обеспечить "приемлемые цены на решения теплоснабжения, охлаждения и мобильности". Ориентироваться при этом он будет на "малообеспеченные домохозяйства, малозащищенные микропредприятия и малозащищенных пользователей транспорта". То есть стружку собираются снять уже с самых бедных слоев населения.

Между прочим, уже есть и выгодополучатели — ООО Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment. Фирма под таким названием "идентифицирует целевые группы Фонда", "планирует оценить влияние, которое породит включение секторов зданий и автотранспорта".

Занятно, что латышская аббревиатура предприятия — ELLE — в переводе означает "ад"…

Ну а глава компании Валтс Вилнитис одновременно состоит в Консультативном совете по среде при Министерстве умной администрации и регионального развития. Еще он является сертифицированным экспертом по пресмыкающимся.

В документе, направленном Министерством климата и энергетики на заседание правительства, указано также, что "могут быть привлечены и иные компетентные институты, например, ООО Vides InvestIciju fonds, чтобы обеспечить отбор заявлений на инвестиционные проекты, проверки осуществления проектов и другие функции учреждения надзора и контроля".

Стоп, секундочку — а разве у нас нет сотен чиновников в разных природо— и климатоохранных конторах, чтобы осуществлять еще и аутсорсинг в пользу частной фирмы?

Вот такая ползучая приватизация ведется у нас сейчас в сфере, столь дорогой для ЕС. Так или иначе, до 30 июня министр климата и энергетики Каспарс Мелнис ("Новое Единство") намерен обобщить все национальные позиции — и направить их в Брюссель.

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#еврофонды
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    10-го апреля

    Разоблачать "климатическую повесточку" и пилящих на ней госбюджеты эффективных собственников-предпринимателей, чиновников - это хорошо и правильно. Однако, что предлагает автор? Объединятся и делать революцию или сходить на выборы, "посрать в комментах" (результат одинаковый)?

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