Гимн, герб, флаг: кто и как оскорбляет госсимволы Латвии и что за это будет

Любое мало-мальски уважающее себя государство не может существовать без символов. Получив независимость, молодое государство тотчас же начинает ими обрастать, как ёж иголками. Чтобы уважали, а еще лучше – чтоб боялись.

Поругание и наказание

Соответственно, уважать надо и сами официальные символы, коими являются герб, гимн, флаг. За их кощунственное поругание законом полагается наказание.

Обратиться к теме подвиг свежий случай – публицист портала NRA Элита Вейдемане вскрыла детали дела о поругании одного из госсимволов – флага Латвии – во время недавних протестов у здания Сейма. 3 апреля там собрались протестующие против дискриминации трансгендеров (это люди, которые не могут определится – женины они или мужчины).

«...у Сейма собрались несколько десятков «трансов» и им сочувствующих, обделенных суровой жизнью, чтобы исполнением «квир-хора» донести до мира свою боль. Всё это было бы обыденной мелочью, если бы не одно «но»: на этом «мероприятии» был осквернен флаг Латвийской Республики. Именно об этом и пойдет речь дальше», – пишет Вейдемане.

К флагу Латвии, разрезанному вертикально пополам, участники пикета пришили розовато-голубой символ трансвеститов – очевидно, выражая мысль, будто вся Латвия поддерживает и солидаризируется с трансвеститами. Этот «гибридный» флаг Латвии и трансвеститов был явным указанием на то, что происходит надругательство над государственным символом. Рядом стояли полицейские – и «ничего не заметили».

Депутатам Сейма эта ситуация тоже показалась не особенно интересной – никто не обратился в полицию с заявлением о дискредитации и осквернении флага Латвии. Это сделал только видный националист Райвис З.

«3 апреля 2025 года у здания Сейма Латвийской Республики прошла публичная акция, которая в СМИ и соцсетях описывается как «поющий протест», в рамках которого «несколько десятков человек выступили за права транс-персон в Латвии». Во время этой акции был продемонстрирован государственный флаг Латвии, в середине которого была вшита полоса трансгендерного флага, тем самым был изменен символический вид государственного флага Латвии», – написал З. в своем заявлении.

«Подобное действие может противоречить статье 93 Уголовного закона Латвии – «Осквернение государственных символов», в которой говорится:

«За срыв, порчу, уничтожение или иное осквернение герба или флага Латвии, а также за публичное надругательство над гимном Латвии – предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, кратковременного лишения свободы, надзора пробации, общественных работ или денежного штрафа».

В завершение заявления З. пишет: «Учитывая вышеизложенное, прошу оценить действия, произошедшие на мероприятии 3 апреля 2025 года, на предмет соответствия статье 93 Уголовного закона. Если будет установлено, что имело место осквернение государственного флага, прошу возбудить соответствующее производство и привлечь виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом».

Вскоре из полиции поступил «ответ на заявление Р. З.», в котором заместитель начальника 1-го отдела 5-го управления Криминальной полиции Эдгар Ошченков сообщил, что заявление рассмотрено и принято решение отказать в возбуждении уголовного дела, поскольку в содеянном не усматривается состава преступления.

Националист З. сообщил, что в данный момент вместе с юристами рассматривает возможности продолжить борьбу за честь государственного флага. По его словам, общество намерено повторно направить заявление в Государственную полицию – уже как об административном правонарушении.

Флаг – не скатерть и не коврик для йоги

Многие основные принципы обращения с государственным флагом изложены в законе «О государственном флаге Латвии» 2009 года и в Правилах Кабинета министров № 405 «О применении государственного флага Латвии».

Вот некоторые из них: флаг не должен касаться земли; флаг всегда имеет приоритет над другими флагами; флаг используется только по назначению – его нельзя использовать как скатерть, полотенце, носовой платок и т.д.; флаг не украшается, не подписывается и не дополняется ничем; если на флаге есть автографы знаменитых людей (спортсменов, высокопоставленных лиц и т.п.), он не подлежит публичному использованию; на одном флагштоке – только один флаг.

Законодатели, конечно, не могли предугадать, что кому-то придет в голову разрезать флаг пополам и пришить к нему какую-то материю. Поэтому прямого запрета на это «на бумаге» не существует.

Но наиболее близким по сути является запрет дополнять, разрисовывать или делать на государственном флаге надписи – а в данном случае он был дополнен трансвеститским символом. Если полиция не видит в этом нарушений – тогда стоит задуматься о квалификации самих полицейских, утверждает публицист.

Он уважать себя заставил...

Вспоминается случай 2007 года: прокуратура Рижского окружного суда начала уголовное преследование против граждан Португалии и Испании за кражу государственного флага Латвии. Каждому из обвиняемых была назначена мера пресечения – залог в 2400 латов и запрет на выезд из страны.

Такая мера была применена после того, как 16 мая утром полиция получила сообщение от частного лица, что на набережной напротив церкви Богоматери группа молодежи сорвала латвийский флаг и топтала его ногами. Вскоре на Вантовом мосту полиция задержала семерых человек. Когда иностранцы увидели полицию, они бросили два флага в Даугаву, а три остались у них в руках.

Обязаны скорбеть

Между тем, чтобы «обидеть» флаг, не обязательно его срывать, можно просто не вывесить. А символом не обязательно гордиться, над ним можно и поскорбеть. 12 лет тому назад доцент Латвийского университета (ЛУ) Солвита Олсена 14 июня не повесила на своем доме флаг с черной лентой, потому что в этот день устраивала праздник и не хотела скорбеть. Олсена объяснила, почему дело по этому вопросу дошло до суда Сатверсме и что она думает о «вечно скорбящем латвийском народе».

Она сражается с государством, которое ей как домовладелице навязывает обязанность в особые дни вывешивать государственные флаги с траурными лентами. И считает, что «принуждение скорбеть» приносит больше зла, чем пользы. Она не отрицает геноцида против латышского народа, но считает абсурдным скорбеть по приказанию государства.

То, что 14 июня флаг в траурном оформлении она не вывесила, констатировала муниципальная полиция и составила протокол, в качестве наказания вынеся предупреждение. Этот «штраф» Олсена попыталась оспорить в суде. Рижский окружной суд Земгальского района, а также Рижская окружная полиция оставили штраф в силе, объяснив это законом, который предписывает владельцам домов вывешивать флаги в должном оформлении.

Тогда Олсена подала конституционную жалобу в суд и потребовала у муниципальной полиции снять штраф. Так как штрафом является всего лишь предупреждение, то Олсена борется не за деньги, а за принцип. Она считает, что требование вывешивать флаг нарушает ее права и свободу слова. Под свободой слова она понимает невербальную информацию, которую выражает вывешивание флага частным лицом.

Такие вот дела. Честность может быть наказуема, когда она входит в противоречие с символами. Ведь символ – обратная сторона принципа, а принципами мы поступиться не можем.

Кстати, оскорбить флаг можно неправильно его утилизировав. Закон гласит, что непригодный для использования государственный флаг Латвии должен быть уничтожен в конфиденциальном порядке, а выброс флага в мусор или его сжигание тоже считается преступлением.

Свинья на гербе

Есть на поле боя защиты символов и бои местного значения. Не так давно скандал разгорелся вокруг нового герба Кандавского края. Не всем понравилось, что на нем изображен кабан. Некоторые сочли этот некошерный факт оскорбительным. Нашлись даже те, кто усмотрел в этом гербе советскую символику.

Интересно, что в средние века существовала практика осознанного оскорбления или унижения герба. Допустим, сюзерен изменил своему Герцогу и пошел воевать за его врага. За это льву на его гербе могли запросто оторвать хвост на потеху публике. Но это все же лучше, чем пришить к флагу розово-голубой лоскут...

Петь гимны – только трезвым!

Согласно закону, публичное неуважение к государственному гимну подлежит административной ответственности – штрафу до 700 евро, а также предусмотрена уголовная ответственность за публичное оскорбление государственного гимна.

Статья 93 Уголовного закона предусматривает, что публичное оскорбление государственного гимна наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами, либо штрафом до 50 минимальных месячных заработных плат (сейчас 3100 евро).

Оскорблением можно считать исполнение гимна умышленно в искаженном и несоответствующем ритме и в несоответствующих обстоятельствах, в том числе пение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подчеркнуто неправильное пение, искажение слов или мелодии, а также недостойные выходки, такие как специальное гримасы, уже могут трактоваться как кощунство.

То есть тот, кто даже трезвый, но у кого плоховат музыкальный слух, рискует, если в патриотическом порыве запоет «Диевс, свети Латвию». Да даже если просто нарисует ноты!

LETA.

Сабельки на миллион

Очень любят всяческие символы в вооруженных силах разных стран, не исключение – и Латвия. На днях сообщили, что Министерство обороны планирует потратить в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил (НВС). Согласно договору стоимость одной сабли не превышает 600 евро. Значит, снабдить этим холодным оружием можно как минимум 1500 офицеров – кавалерийский полк.

Между тем министр финансов Арвилс Ашераденс заявил, что для того, чтобы иметь боеспособную армию, Латвии придется от многого отказаться.

«Я не эксперт, но мне кажется, что если посмотреть на современное поле боя, то это не самое эффективное оружие», – сказал Ашераденс.

Президент Ринкевичс не согласен с такой оценкой. Он подчеркнул, что НВС – не только вооружение и подготовка, но также и традиции.

«Если мы понимаем под боеготовностью только приобретение бронемашин и мин, то в таком случае уже можно дискутировать, нужен ли вообще Военный музей Латвии, военные оркестры, военные парады и другие вещи», – уверен бывший главнокомандующий НВС Раймондс Граубе.

Однако парады ведь тоже бывают разные. Те же траснперсоны и традиционные секс-меньшинства выходят строем потому, что тоже гордятся.

И надувной танк

Лично мой самый любимый военный символ – надувные танки и самолеты. Знаете, такие, которыми приманивают вражеские снаряды и ракеты? Ибо надувной самолет всяко дешевле настоящего и даже дешевле вражеской ракеты.

Такой символический надувной танк, вернее бронетранспортер, теперь есть и в Латвии. Вы, конечно, в курсе, что у въезда на базу НАТО в Адажи была установлена военно-скульптурная композиция со старым бронетранспортером. Машина оказалась поистине «надувной» – стоимость композиции выросла за время реализации проекта на 66% и достигла в 215 404 евро, на что Госконтроль поставил военным на вид.

Впрочем, сколько у нашего государства таких «надувных» символов. Достаточно назвать Rail Balticа и airBaltic.