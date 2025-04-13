Водителей-«подснежников», выехавших на дороги после зимней паузы, наверняка уже удивило обилие красных кругов, где на белом значатся черные цифры 30. Латвии приказано существенно замедлиться – действительно, а куда спешить-то?

А те, кто нарушает, заплатят втройне. Ну это не только со скоростью так — но и в целом по стране.

Дисциплинированные плательщики

О том, что тебе «прилетело» что-то неприятное, узнаешь либо из конверта в почтовом ящике, либо от оповещения в электронной почте. Как правило, ничего хорошего такие внезапные послания не обещают. Но латвийцы, как правило, относятся к ним скорее с фатальным спокойствием.

Как сообщило Министерство юстиции на Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, из примененных в стране административных штрафов исполнено примерно 80 процентов: 87% добровольно и 13% – в принудительном порядке. А решения, связанные с частичным освобождением от денежного штрафа, выполнили почти 97%. Оно и понятно – кто же откажется от скидки!

Между тем, в нашей транзитной республике денежные штрафы порой выписываются тем, кто в ней не живет. Однако, как указывалось на заседании парламентской комиссии, «выполнение денежного штрафа является сложным или даже невозможным, если наказанная персона есть иностранное физическое или юридическое лицо».

Поэтому Сейм принял поправки к Закону об административной ответственности, которые позволяют:

изымать удостоверение водителя транспортного средства;

изымать регистрационные документы транспортного средства;

изымать регистрационные знаки транспортного средства;

устанавливать на транспортное средство систему блокировки колес.

Из личного опыта

Однажды вышел со мною двусмысленный случай. Как-то в соседней Литве нарушил ПДД – превысил скорость на 30 км/ч от положенного. И через пару недель такой толстенный конверт пришел на домашний адрес, со всеми описаниями моего злодейства по-литовски плюс с переводом на латышский.

А там ведь дело было как: выполнял маневр по обгону, дорога была чистой. Как вдруг прямо навстречу мне выскочил мотоцикл, который, в свою очередь, опередил машину в своем ряду. Пришлось еще более ускориться для быстрого перестроения. Так стрелка спидометра и поползла вверх, а там как раз и стоял злополучный радар.

Пришлось 60 евро отдать в бюджет соседней республики. Хотя, как выясняется, делают так далеко не все гости Латвии.

Плати быстрее – плати меньше

Согласно документу ведомства Инесе Либини-Эгнере («Новое Единство»), теперь «условное частичное освобождение от уплаты денежного штрафа усматривается как основной подход к применению денежных штрафов».

Сей невиданный гуманизм я бы сравнил с ценообразованием на «шоколадные» (на самом деле из сои, подсластителей и немного какао-порошка) конфеты: что раньше стоило 5 евро/кг, теперь обозначается ценой в 15, перечеркивается, и идет продажа по 10 евро/кг. Сей аттракцион невиданной щедрости применяется и в штрафном деле.

Ну а кто упорно платить не желает, то вот им: «Ограничения услуг учреждений и другие ограничения для административно судимых лиц, которые уклоняются от исполнения наказания».

В условиях Шенгенской зоны, конечно, нам никто не воспретит выезд из страны – чай не клятый Мордор. Но вот мне лично при погранконтроле пару раз приходилось получать напоминания от бдительных робежсаргов про то, что «штраф еще не уплачен». Самое смешное, что происходило это отчего-то при возвращении в Латвию. Ну что они могли мне сделать – не впустить в родную страну?

Если же серьезно, то при прохождении очередного техосмотра в CSDD вам, разумеется, сообщат сумму накопленных задолженностей. И тогда их волей-неволей придется оплатить «оптом». Некоторые так и поступают, прокрастинаторы. Но мне такого не надо – предпочитаю рассрочку.

«Лица, объективно неспособные уплатить денежный штраф»

Разумеется, всякое в жизни бывает – но что ж они, звери, или господа? Государство идет навстречу тем автовладельцам, что внезапно сделались неимущими, и предоставляет шанс:

продлить строк выплаты штрафа на 1 месяц;

продлить срок выплаты штрафа по частям - до 6 месяцев;

в исключительных случаях применить сумму штрафа, меньшую, чем установленную законом за данное нарушение.

Учреждения Латвии теперь смогут рассматривать каждый случай индивидуально и не выставлять незамедлительное решение о принудительном взимании штрафа, «если есть достаточное основание считать, что в соответственный момент его исполнение не будет возможным». От создания единого ведомства по централизованному взиманию штрафов, посовещавшись на рабочей группе по Закону об административной ответственности, решили все-таки пока воздержаться.

Зато постановили: «поддерживаемое решение есть максимальная автоматизация имеющихся процессов». Так что вполне вероятно, если ваше нарушение зафиксировал радар, то квитанцию выпишет уже искусственный интеллект!

Гатис Литвинс, член совета Государственного контроля, обратил внимание законодателей, что в Латвии необходимо обеспечить связь между системами, выписывающими штрафы (преимущественно МВД, ведь 90% наказаний применяются за нарушения ПДД), и органами, деньги взимающими (судебные исполнители, Минюст).

Порой, между прочим, людей разыскивают судебные исполнители – и выставляют претензии о не уплачененных штрафах. Народ в непонятках: как же, мы вот платили! Однако, как выясняется, система не может распознать полученные деньги, ибо не указана (или неверно указана) цель платежа, номер штрафной квитанции. Следите за этим.

Со своей стороны, ведомства идут навстречу растущим техническим возможностям населения. В штрафных квитанциях, рассказывает руководитель Информационного центра МВД Арис Дзерванс, нарушителям выправляют QR-код, сосканировав который смартфоном платеж осуществите строго по адресу, ошибиться будет невозможно.

Ну а в планах государства – создание специальной аппликации для оплаты штрафов. Это наши силовики называют – инновацией...