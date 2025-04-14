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Они слишком много знают: кто защитит жителей Латвии от видеокамер и соцсетей? 3 1640

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Будьте внимательны — за вами наблюдают!

Будьте внимательны — за вами наблюдают!

ФОТО: dreamstime

Подозреваете, что за вами незаконно наблюдают? Обращайтесь в Государственную инспекцию данных: за прошлый год ведомство, которым руководит Екатерина Мацук, осуществило 991 проверку.

Для юридических лиц разработаны направляющие линии по применению видеосистем, дабы не вторгаться в личную жизнь населения.

Госинспекция — ведомство компактное (34 сотрудника) и по латвийским меркам недорогое (бюджет за год — 1,764 миллиона евро). За отчетный период оно провело 11 информационных мероприятия и приняло участие в ряде судебных процессов, которые на 100% закончились в пользу структуры.

Заодно 284 раза проверяли другие институты власти, причем даже выезжали в далекий Узбекистан, где контролировали работу Визовой информационной системы. На рынок же Латвии вошла первая лицензированная фирма по проверке клиентских данных — Salv Technologies.

Сколько раз в году мы заполняем всевозможные анкеты — на те же скидочные карты в торговых сетях и заправках. А потом удивляемся, что к нам на номер звонят незнакомцы и, называя нас по имени, рассказывают нечто ужасное…

Потому Инспекция в рамках своих полномочий делает все, чтобы "обработка личных данных была правовой, управляющие и субъекты данных могли бы понять свои права и обязанности".

В настоящее время Инспекция трудится над новым Законом о биобанках. В ведомстве нашли, что "законопроект ясно не определяет правовую основу для различных действий по обработке данных".

Точно так же возражения возникли по Закону о государственной поддержке затрат на энергоснабжение — в процессе выдачи льгот Госбюро строительного контроля совершает действия, которые представляют "риск обработки личных данных"…

Население ЛР весьма активно защищает свое право на частную жизнь: за минувший год Инспекция получила 693 жалобы, затрагивающие 991 лицо. В 203 случаях начаты "углубленные проверки", констатировано 178 нарушений.

Отличительная особенность — возрастающее недовольство социальными сетями. И хотя они в основном находятся за океаном, Госинспекция обращается с запросом к интернет–гигантам, и всяческие грязные сведения — выжигаются.

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#соцсети #видеокамеры
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го апреля

    Не хочешь, чтобы тебя разбирали по косточкам в соцсетях - не давай туда информацию! А то сами распишут всё вплоть до сек суальных пристрастий, а потом удивляются - чего это меня осуждают?

    7
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го апреля

    Тут сами жители латвии занимаются с удовольствием вуайристичиским онанизмом. Без предупреждений и вообще негласно, ни с кем не пообщавшись даже, выпирают в окна вебкамки в окнецо но дворик, на дорожки, на вход подъезда дома. Я не против видеонаблюдения территории дома. Но оно должно быть явным и открытым. А не из за зановесочки в окне.

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го апреля

    Объём и количество знаний напрямую зависит от объёма страха поступающего в каждую отдельную взятую хуторскую голову селюка.

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