Подозреваете, что за вами незаконно наблюдают? Обращайтесь в Государственную инспекцию данных: за прошлый год ведомство, которым руководит Екатерина Мацук, осуществило 991 проверку.

Для юридических лиц разработаны направляющие линии по применению видеосистем, дабы не вторгаться в личную жизнь населения.

Госинспекция — ведомство компактное (34 сотрудника) и по латвийским меркам недорогое (бюджет за год — 1,764 миллиона евро). За отчетный период оно провело 11 информационных мероприятия и приняло участие в ряде судебных процессов, которые на 100% закончились в пользу структуры.

Заодно 284 раза проверяли другие институты власти, причем даже выезжали в далекий Узбекистан, где контролировали работу Визовой информационной системы. На рынок же Латвии вошла первая лицензированная фирма по проверке клиентских данных — Salv Technologies.

Сколько раз в году мы заполняем всевозможные анкеты — на те же скидочные карты в торговых сетях и заправках. А потом удивляемся, что к нам на номер звонят незнакомцы и, называя нас по имени, рассказывают нечто ужасное…

Потому Инспекция в рамках своих полномочий делает все, чтобы "обработка личных данных была правовой, управляющие и субъекты данных могли бы понять свои права и обязанности".

В настоящее время Инспекция трудится над новым Законом о биобанках. В ведомстве нашли, что "законопроект ясно не определяет правовую основу для различных действий по обработке данных".

Точно так же возражения возникли по Закону о государственной поддержке затрат на энергоснабжение — в процессе выдачи льгот Госбюро строительного контроля совершает действия, которые представляют "риск обработки личных данных"…

Население ЛР весьма активно защищает свое право на частную жизнь: за минувший год Инспекция получила 693 жалобы, затрагивающие 991 лицо. В 203 случаях начаты "углубленные проверки", констатировано 178 нарушений.

Отличительная особенность — возрастающее недовольство социальными сетями. И хотя они в основном находятся за океаном, Госинспекция обращается с запросом к интернет–гигантам, и всяческие грязные сведения — выжигаются.