Собрано 10 000 подписей за выходные для женщин в период менструации

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за введение двух оплачиваемых выходных для женщин во время менструации, пишет LETA.

Сбор не менее 10 000 подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение Сейму.

Представителем инициативы указана Мария Ушканова, которая стремится к тому, чтобы в Трудовом законе была закреплена норма, предоставляющая женщинам право на получение до двух оплачиваемых выходных в период менструации. Это улучшило бы здоровье, самочувствие и рабочую среду женщин, а также способствовало бы снижению стигмы, связанной с менструациями. Инициатива также обеспечила бы более понимающее и справедливое отношение к женщинам на рынке труда, как это уже реализовано, например, в Испании и Японии.

Такие выходные предлагалось бы предоставлять по выбору и необходимости сотрудницы, чтобы обеспечить соблюдение её права на приватность и упростить процесс. Работодатель был бы обязан обеспечить эти выходные с сохранением средней заработной платы за данный период, аналогично больничным дням, поясняет Ушканова. Использование таких выходных могло бы фиксироваться в системе учёта рабочего времени с особой отметкой — «менструальный отпуск». Подобная система уже действует в ряде стран и может быть адаптирована к латвийскому законодательству без излишней административной нагрузки.

Автор идеи убеждена, что благодаря этому женщины смогут восстановить силы и справиться с физическим и эмоциональным дискомфортом, вызванным менструацией, уменьшая необходимость приёма обезболивающих или работы в состоянии недомогания. Сотрудницы будут чувствовать себя понятыми и ценимыми, что способствует лояльности, продуктивности и положительному отношению к работодателю. Также можно надеяться на снижение уровня выгорания и стресса, так как возможность отдохнуть в нужный момент помогает предотвращать долгосрочные проблемы со здоровьем и ментальное истощение. Кроме того, такая инициатива способствовала бы снижению стигмы — изменения поощрили бы общественную открытость и понимание особенностей женского биологического цикла, уменьшая табу и стереотипы, связанные с менструацией.