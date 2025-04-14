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Собрано 10 000 подписей за выходные для женщин в период менструации 3 637

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Собрано 10 000 подписей за выходные для женщин в период менструации
ФОТО: Unsplash

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за введение двух оплачиваемых выходных для женщин во время менструации, пишет LETA.

Сбор не менее 10 000 подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение Сейму.

Представителем инициативы указана Мария Ушканова, которая стремится к тому, чтобы в Трудовом законе была закреплена норма, предоставляющая женщинам право на получение до двух оплачиваемых выходных в период менструации. Это улучшило бы здоровье, самочувствие и рабочую среду женщин, а также способствовало бы снижению стигмы, связанной с менструациями. Инициатива также обеспечила бы более понимающее и справедливое отношение к женщинам на рынке труда, как это уже реализовано, например, в Испании и Японии.

Такие выходные предлагалось бы предоставлять по выбору и необходимости сотрудницы, чтобы обеспечить соблюдение её права на приватность и упростить процесс. Работодатель был бы обязан обеспечить эти выходные с сохранением средней заработной платы за данный период, аналогично больничным дням, поясняет Ушканова. Использование таких выходных могло бы фиксироваться в системе учёта рабочего времени с особой отметкой — «менструальный отпуск». Подобная система уже действует в ряде стран и может быть адаптирована к латвийскому законодательству без излишней административной нагрузки.

Автор идеи убеждена, что благодаря этому женщины смогут восстановить силы и справиться с физическим и эмоциональным дискомфортом, вызванным менструацией, уменьшая необходимость приёма обезболивающих или работы в состоянии недомогания. Сотрудницы будут чувствовать себя понятыми и ценимыми, что способствует лояльности, продуктивности и положительному отношению к работодателю. Также можно надеяться на снижение уровня выгорания и стресса, так как возможность отдохнуть в нужный момент помогает предотвращать долгосрочные проблемы со здоровьем и ментальное истощение. Кроме того, такая инициатива способствовала бы снижению стигмы — изменения поощрили бы общественную открытость и понимание особенностей женского биологического цикла, уменьшая табу и стереотипы, связанные с менструацией.

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#женщины
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(3)
  • JB
    Janis Berzin
    14-го апреля

    Не прокатит - буржуи хотят сократить выплату, праздничных, сверхурочных, сократить число выходных, увеличить пенсионный возраст. Постоянно жалуются на большое количество праздников для трудящихся.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    ...10000 человек которые в принципе не понимают что означает дискриминация. Предлагаю новую инициативу: Женщин, которые проголосовали за выходные в период менструации, стерилизовать. Мужчин, которые проголосовали за это же, кастрировать. Голосуем!!!

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    5
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го апреля

    Ну, во первых, это приведёт к тому что на любую должность где женщина будет конкурировать с мужчиной - будут выбирать мужчину, в частном бизнесе конечно, где деньги считаются. А на госслужбе понадобится ещё больше чиновников, ведь 2 дня в месяц это 10% от среднего количества рабочих дней. Т.е ещё больше налогов уйдет на зарплату чиновникам. Также в тех профессиях где и так наблюдается дефицит кадров, например семейные врачи, это создаст дополнительные очереди и ухудшит доступность услуг. И последнее что пришло в голову, но не по значимости - а как же равноправие? Будут ли у мужчин два дополнительных выходных? Будут ли такие выходные у женщин за 50, у которых закончился менструальный период? Будут ли выходные у женщин которые рожают налогоплательщиков или у убежденных чайлдфри тоже? Столько вопросов без ответов что становится понятно что инициатива идиотская, а автор неуравновешенная женщина с ПМС.

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