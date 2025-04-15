Шашки наголо! На закупку сабель Минобороны Латвии отложило почти 1 млн евро (ДОПОЛНЕНО)

В понедельник Центр логистики и закупок Национальной обороны (VALIC) провел семинар для предпринимателей, посвященный закупкам, запланированным на ближайшие три года.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил на семинаре, что на закупки в течение трех лет выделяется миллиард евро.

Несколько пунктов удивили участников семинара, в том числе закупка офицерских мечей, используемых на военных парадах. На эти цели планируется выделить 900 000 евро.

Пользователи сайта «X» обеспокоены тем, что закупка не будет способствовать развитию военной промышленности в Латвии:

«LV практически ничего из этого не будет производить. Спальные мешки будут 10,6 млн. Как сказал один из участников. На предыдущем конкурсе все спальные мешки были сшиты в Индии. Если они не укажут, что хотя бы 50% компонентов должны быть сделаны в LV. Не будет никаких продуктов, сделанных в LV».

Можно вооружить кавалерийский полк

900 000 евро - максимальная сумма, предусмотренная для таких целей центральным планом оборонного ведомства по закупкам на четырехлетний период с 2026 по 2030 год, выяснило агентство ЛЕТА в Минобороны.

Согласно действующему ныне договору стоимость одного меча не превышает 600 евро. То есть, даже если покупать самые дорогие шашки, то денег хватит, чтобы вооружить 1 500 бойцов. При желании из них можно организовать кавалерийский полк.

ДОПОЛНЕНО: В споры о саблях вмешалась премьер-министр Эвика Силиня. Она написала в соцсетях, что правительство финансирует те расходы Вооружённых сил, которые способствуют укреплению обороноспособности государства.

В то же время шпаги офицеров Национальных вооружённых сил не являются на данный момент самой острой приоритетной задачей для Латвии, утверждает Силиня.

Она ожидает от министра Спрудса незамедлительных действий по этому вопросу.

Valdība finansē tos bruņoto spēku izdevumus, kas atbalsta valsts aizsardzības spēju stiprināšanu. NBS virsnieku zobeni pie parādes uniformas nav šī brīža Latvijas akūtākā prioritāte.



Sagaidu aizsardzības ministra @AndrisSpruds nekavējošu rīcību šajā jautājumā. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 15, 2025

Министр обороны Андрис Спрудс написал в твиттере, что поручил провести оценку спецификации и объемов закупки.

"Офицерские традиции достойны уважения, но такие затраты следует тщательно оценивать и сокращать", - отметил он, добавив, что в абсолютном приоритете - укрепление боевого потенциала. А какой потенциал в современной войне, если бойцы идут в атаку с шашками наголо.