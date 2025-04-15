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Шашки наголо! На закупку сабель Минобороны Латвии отложило почти 1 млн евро (ДОПОЛНЕНО) 10 2240

Наша Латвия
Дата публикации: 15.04.2025
BB.LV
Шашки наголо! На закупку сабель Минобороны Латвии отложило почти 1 млн евро (ДОПОЛНЕНО)
ФОТО: LETA

В понедельник Центр логистики и закупок Национальной обороны (VALIC) провел семинар для предпринимателей, посвященный закупкам, запланированным на ближайшие три года.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил на семинаре, что на закупки в течение трех лет выделяется миллиард евро.

Несколько пунктов удивили участников семинара, в том числе закупка офицерских мечей, используемых на военных парадах. На эти цели планируется выделить 900 000 евро.

Пользователи сайта «X» обеспокоены тем, что закупка не будет способствовать развитию военной промышленности в Латвии:

«LV практически ничего из этого не будет производить. Спальные мешки будут 10,6 млн. Как сказал один из участников. На предыдущем конкурсе все спальные мешки были сшиты в Индии. Если они не укажут, что хотя бы 50% компонентов должны быть сделаны в LV. Не будет никаких продуктов, сделанных в LV».

Можно вооружить кавалерийский полк

900 000 евро - максимальная сумма, предусмотренная для таких целей центральным планом оборонного ведомства по закупкам на четырехлетний период с 2026 по 2030 год, выяснило агентство ЛЕТА в Минобороны.

Согласно действующему ныне договору стоимость одного меча не превышает 600 евро. То есть, даже если покупать самые дорогие шашки, то денег хватит, чтобы вооружить 1 500 бойцов. При желании из них можно организовать кавалерийский полк.

ДОПОЛНЕНО: В споры о саблях вмешалась премьер-министр Эвика Силиня. Она написала в соцсетях, что правительство финансирует те расходы Вооружённых сил, которые способствуют укреплению обороноспособности государства.

В то же время шпаги офицеров Национальных вооружённых сил не являются на данный момент самой острой приоритетной задачей для Латвии, утверждает Силиня.

Она ожидает от министра Спрудса незамедлительных действий по этому вопросу.

Министр обороны Андрис Спрудс написал в твиттере, что поручил провести оценку спецификации и объемов закупки.

"Офицерские традиции достойны уважения, но такие затраты следует тщательно оценивать и сокращать", - отметил он, добавив, что в абсолютном приоритете - укрепление боевого потенциала. А какой потенциал в современной войне, если бойцы идут в атаку с шашками наголо.

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#парад #закупки минобороны
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Оставить комментарий

(10)
  • Д
    Дед
    15-го апреля

    Да, да помнится коныков один премьер для армии уже заводил, теперь сабельки. Ну, неужели, их действительно нельзя посадить! Они же воруют уже совсем бессовестно!

    91
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го апреля

    Ведь предупреждал я, нельзя было их с Твайку выпускать, - не послушали.

    81
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го апреля

    Можно было из деревяшек выпилить и балончиком покрасить. Было бы норм. И соответствовало статусу. 🙄 Чего, какие сабли? Чем ближе к краху, тем больше дурости.

    90
    5
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го апреля

    Предел растрат этих ДЕБИЛОВ не знает границ! Главное "правильно" на уши итальянские макароны навесить местному быдлу,в виде ярых латышских нацкадров... Они сразу поверят что это очень стоящее будет приобретение!

    95
    5
  • А
    Андрей
    15-го апреля

    Снова сабли? Предыдущие уже кончили? Они их едят что ли? Или офицеров стало заметно больше? А как с рядовым составом? А они с саблями уже на фронте? Миллион на сабли - сколько ко же в Латвии офицеров при армии 30 000, включая службы хоз.обеспечения?

    46
    2
  • lg
    lo gos
    15-го апреля

    это просто животные

    35
    3
  • Н
    Николай
    15-го апреля

    Воровство на всех уровнях. Паразиты.

    65
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го апреля

    судя по ценам на держатели для велосипедов и мусорники, плпнируется купить от 4 до 9 сабель.

    43
    4
  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го апреля

    Предлагаю закупить и отправить в Украину.

    49
    5
  • JB
    Janis Berzin
    15-го апреля

    "900 000 евро" - за сто евро можно купить антикварную саблю столетней давности и вооружить ими 10000 офицеров. Зачем это нужно кроме попила госбюджета?

    66
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