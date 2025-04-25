Baltijas balss logotype

Из дома под Ригой эвакуировано 13 котов и кошек – они жили в ужасных условиях 2 2064

В мире животных
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Фото pvd.gov.lv

Фото pvd.gov.lv

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) изъяла 13 котов кошек из частного дома в Стопиньской волости Ропажского края, сообщили в ведомстве.

Животные содержались в антисанитарных условиях, без надлежащего кормления и ветеринарного ухода.

Проверка была проведена на основании жалоб жителей о возможных нарушениях требований по благополучию животных. По прибытии на место инспекторы обнаружили грязь, мусор, а также кошачьи фекалии на различных поверхностях — столе, полу и шторах, сообщили в ПВС.

Кроме того, в качестве наполнителя для кошачьих туалетов использовались овсяные хлопья, которые после использования оставлялись в помещении. Был также найден мешок с мусором, содержащий овсяные хлопья и фекалии, в которых завелись черви.

Почти у всех кошек была свалявшаяся, влажная и тусклая шерсть, у некоторых шерсть отсутствовала на отдельных участках тела вовсе.

В службе пояснили, что по факту нарушений требований по благополучию животных начат административный процесс, а сами животные были изъяты и доставлены в приют.

Читайте нас также:
#пвс #коты
9
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го апреля

    А говорят, что у нас народ бедный. Вот, позвольте-кошаки срут в овсянку (сэр). Могут себе позволить и на шторы дристануть.

    2
    5
  • VS
    Vad Sorry
    26-го апреля

    а также кошачьи фекалии на различных поверхностях — столе, полу и шторах, сообщили в ПВС. Так сколько котам впояют? Если там коты везде срали ? Кому предявы? Вообще новость эту ни понял? Задержали кошек которые все полки обасрали:)))))

    8
    13

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

От волка к йорку: как одомашнивание перестроило мозг собак
От волка к йорку: как одомашнивание перестроило мозг собак
Сколько зубов у акулы?
Сколько зубов у акулы?
Учёные планируют вернуть к жизни вымершую 600 лет назад птицу
Учёные планируют вернуть к жизни вымершую 600 лет назад птицу
Потеют ли собаки и как им помочь в жару
Потеют ли собаки и как им помочь в жару
Лемуры дали людям удивительные подсказки о борьбе со старением
Лемуры дали людям удивительные подсказки о борьбе со старением 369
Умерла старейшая слониха Индии
Умерла старейшая слониха Индии 301
Антарктида под угрозой из-за вторжения инвазивных видов
Антарктида под угрозой из-за вторжения инвазивных видов 261
Что смотреть по телевизору, если ты — собака: учёные выяснили, что нравится питомцам на экране
Что смотреть по телевизору, если ты — собака: учёные выяснили, что нравится питомцам на экране 411

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 4
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 37
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 48
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 55
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 57
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 65
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 4
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 37
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео