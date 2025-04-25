Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) изъяла 13 котов кошек из частного дома в Стопиньской волости Ропажского края, сообщили в ведомстве.

Животные содержались в антисанитарных условиях, без надлежащего кормления и ветеринарного ухода.

Проверка была проведена на основании жалоб жителей о возможных нарушениях требований по благополучию животных. По прибытии на место инспекторы обнаружили грязь, мусор, а также кошачьи фекалии на различных поверхностях — столе, полу и шторах, сообщили в ПВС.

Кроме того, в качестве наполнителя для кошачьих туалетов использовались овсяные хлопья, которые после использования оставлялись в помещении. Был также найден мешок с мусором, содержащий овсяные хлопья и фекалии, в которых завелись черви.

Почти у всех кошек была свалявшаяся, влажная и тусклая шерсть, у некоторых шерсть отсутствовала на отдельных участках тела вовсе.

В службе пояснили, что по факту нарушений требований по благополучию животных начат административный процесс, а сами животные были изъяты и доставлены в приют.