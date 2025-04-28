Так как правильно? Латышские языковеды запутались в «миграциях»

Терминологическая комиссия Академии наук Латвии пришла к выводу, что в нормативных актах термин "ремиграция" (remigrācija) используется в неправильном значении, пишет ЛЕТА.

Член комиссии Марис Балтиньш на заседании задался вопросом, действительно ли термины "ремиграция" (remigrācija) и "реэмиграция" (reemigrācija) являются эквивалентными. Он отметил, что не видит мотивации для пропуска одной буквы "е" в слове "реэмиграция", как указано в протоколе заседания.

Другая член комиссии Зане Варпиня указала, что эти термины определённо не являются синонимами. В английском языке термин "return migration" означает возвращение на родину, тогда как "remigration" обозначает повторную миграцию, что не всегда предполагает возвращение на место первоначального проживания.

Балтиньш пришёл к выводу, что ситуация ещё хуже, так как термин "ремиграция" был включён во все нормативные акты о ремиграции, где подразумевалось стремление вернуть уехавших людей на родину, а не их переселение в другое место.

"Мы примитивно исказили этот термин," — сказал Балтиньш на заседании.

Варпиня предложила придерживаться двух разных терминов, согласившись, что в настоящее время "ремиграция" используется неправильно.

Балтиньш подчеркнул, что данный термин используется с неправильным значением, поскольку в данном случае важно, что речь идёт не о переезде, например, из Англии в Ирландию. Вероятно, более точным соответствием термину "return migration" было бы "обратная миграция".

В результате обсуждения комиссия единогласно договорилась, что термины "ремиграция" и "реэмиграция" не являются синонимами, и решила подробнее обсудить этот вопрос на одном из следующих заседаний с привлечением представителя Центрального статистического управления.