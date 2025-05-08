Разгорелся очередной скандал на языковой почве. Вызвавшая такси латышка была так расстроена тем фактом, что водитель заговорил с нею на русском языке, что вызвала полицию. Однако полицейский встал н сторону водителя.
Видео случившегося с возмущенным комментарием опубликовали в Твиттер. Как можно услышать, сотрудник полиции объясняет женщине, что водитель — гражданин Украины и, как частный поставщик услуг, он не обязан говорить по-латышски.
«В инциденте, когда клиент был вынужден вызвать полицию, поскольку водитель такси не мог общаться на государственном латышском языке, сотрудник полиции отстаивал не право гражданина Латвии получать услуги на государственном языке, а право водителя-русского происхождения не говорить по-латышски! Такая практика неприемлема и не была бы приемлема ни в одной стране ЕС», — выразил свое мнение по поводу инцидента выставивший видео пользователь.
Однако как объяснили в полиции - водитель закона не нарушал: "«Закон «О поддержке гражданского населения Украины» содержит правовую норму, которая устанавливает исключение относительно использования государственного языка в сфере трудоустройства, а именно, работодатель имеет право трудоустроить гражданина Украины даже без знания государственного языка, в той мере, в какой это не мешает выполнению трудовых обязанностей. И гражданина Украины можно зарегистрировать в реестре водителей такси , избежав требования к знанию государственного языка.
А в конкретном инциденте женщина ссылалась на закон, который к гражданам Украины не относится.
Labdien, @Valsts_policija! Incidentā, kurā kliente bija spiesta izsaukt policiju, jo taksometra šoferis nespēja sazināties Latvijas valsts valodā, policists iestājās nevis par LV pilsones tiesībām saņemt pakalpojumu valsts valodā, bet gan krievu šofera tiesībām latviski nerunāt!… pic.twitter.com/kZr39pdBW6— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) May 6, 2025
