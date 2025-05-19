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В планах гражданской обороны не подумали про людей с инвалидностью 1 427

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
В планах гражданской обороны не подумали про людей с инвалидностью
ФОТО: LETA

В планах гражданской обороны отсутствует единый подход к обеспечению потребностей людей с инвалидностью, подчёркивает Латвийская организация сотрудничества людей с особыми потребностями «Sustento», пишет ЛЕТА.

Организация, проанализировав планы гражданской обороны самоуправлений Латвии, пришла к выводу, что доступ к информации и помощи в кризисных ситуациях для различных групп общества обеспечивается неравномерно.

В ряде самоуправлений, в том числе в Риге, Адажи и Айзкраукле, предусмотрены меры, направленные на обеспечение понятности предупреждений для более широкой аудитории. Однако в целом, как отмечает «Sustento», необходимо ещё многое сделать, чтобы информация действительно была доступной и для людей с различными особенностями восприятия — например, с помощью использования простого языка, субтитров или перевода на язык жестов.

Также организация обратила внимание на то, что потребности людей с нарушениями передвижения не всегда отражаются в планах — в документах редко описывается порядок эвакуации или обеспечение поддержки в ситуациях, когда необходима помощь с передвижением. Только в отдельных случаях, например, в Елгаве и Лиелварде, упоминается предварительное выяснение потребностей, что может быть важной предпосылкой для предоставления практической помощи.

Анализ документов также выявил вопрос участия — организации людей с инвалидностью в большинстве случаев не вовлечены в процесс планирования, и отсутствует конкретная информация о том, как такая форма сотрудничества должна быть организована. Это также касается адаптации информации и проведения обучений для различных целевых групп, отмечает «Sustento».

По мнению организации, отдельное внимание следует уделить доступности укрытий. На данный момент лишь небольшое количество планов содержит информацию об их пригодности для людей с ограниченной подвижностью.

Ссылаясь на опыт Нидерландов, «Sustento» указывает, что эти вопросы можно решать целенаправленно. Например, в Нидерландах разрабатываются планы эвакуации для людей с инвалидностью, в Германии проводится оценка доступности укрытий, а в Эстонии информация гражданской обороны предоставляется также на упрощённом языке.

С целью лучшего понимания потребностей людей с инвалидностью в кризисных ситуациях организация провела опрос, в котором приняли участие более 1000 респондентов из всех самоуправлений. В настоящее время продолжается сбор анкет, заполненных в бумажном виде, из регионов, а также обработка и анализ полученной информации.

После анализа данных и полученной информации организация предложит рекомендации по совершенствованию системы гражданской обороны Латвии, чтобы сделать её доступной и инклюзивной для всех жителей, особенно для людей с инвалидностью.

Анализ данных «Sustento» проведёт в рамках проекта «Безопасность для всех: инклюзивная система гражданской обороны на уровне государства и самоуправлений», который продлится до 31 октября следующего года.

Проект финансируется Фондом интеграции общества из средств государственного бюджета.

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#инвалиды
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го мая

    А зачем о них думать, ведь это баласт государства. Только в государствах с развитой системой заботы и всестороннего ухода за инвалидами об этом помнят всегда.

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