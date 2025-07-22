В мае этого года Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов "Mere", связанной с российским капиталом. В последнее время эта тема стала актуальной и в соседней Литве.

Как сообщал bb.lv, в Латвии депутаты от Национального объединения выступали за включение в санкционный список компании "Latprodukti", управляющей сетью "Mere", и её владельцев - граждан России.

В Нацобъединении считают, что активное расширение сети в Евросоюзе свидетельствует о возможной поддержке или, по крайней мере, молчаливом согласии со стороны российских властей.

"Это может свидетельствовать о намерении обеспечить дополнительные финансовые поступления в российский государственный бюджет и таким образом косвенно поддержать агрессию против Украины", - считают во фракции. В июне предложение депутатов Нацобъединения вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Комментаторы высмеяли это заявление и посоветовали объявить агентами Кремля и людей, совершающих покупки в "Mere".

Скорее всего, они не агенты Кремля, но, совершая покупки, косвенно помогают финансировать российский военно-промышленный комплекс для продолжения войны на Украине.

Братья Шнайдер, контролирующие сеть магазинов "Mere", включены в украинский санкционный список в связи с деятельностью на оккупированных Россией территориях Украины. Основанная в России розничная сеть "Светофор" известна в Европе под брендом "Mere". В настоящее время сеть включает более 2000 магазинов в России, Беларуси и Казахстане (под брендом "Светофор"), а также в Латвии, Литве, Германии, Испании, Сербии, Румынии, Греции и, до апреля прошлого года, также в Польше (под брендом "MyPrice").

Национальное объединение призвало министра иностранных дел Байбу Браже внести в Кабинет министров предложение о введении санкций в отношении сети магазинов и её владельцев. Однако парламентское большинство не поддержало ни рассмотрение этой инициативы на заседании, ни её передачу в комиссию по народному хозяйству.

"Что касается международных санкций, то такие решения принимают ООН и/или институты ЕС", - ответила представитель СФД Зане Берица. СФД также заявила, что "Mere" может легально работать в Латвии, поскольку законы других стран, в том числе введенные санкции, на территории Латвии не действуют. "В настоящее время в отношении владельцев сети магазинов не действуют санкции ООН, ЕС или Латвии, которые необходимо соблюдать и применять в Латвии", - указывает СФД.