Депутаты ЛР против миллиардеров РФ: российский дискаунтер в Латвии ускользнул от санкций

Вряд ли можно оценить как хорошую законодательную практику обращение парламента к отдельно взятому частному предприятию, к тому же не являющемуся системообразующим или стратегическим. Хотя, конечно, кушать хочется всем.

И в этой связи внесение решения Сейма "О включении ООО Latprodukti и его владельцев в национальный санкционный список Латвийской Республики" выглядело весьма показательным. Чтоб прочим неповадно было!

Мультимиллионеры за счет малобюджетного покупателя

Инициаторами репрессий против приватной компании выступили 10 депутатов Национального объединения, в т. ч. бывшие министры экономики Янис Витенбергс и Илзе Индриксоне. Вот что констатируется в парламентском документе № 3464:

"С марта 2021 года в Латвии действует один из крупнейших розничных торговцев низких цен в Восточной Европе — сеть магазинов Mere, которая является европейским брендом основанной в Российской Федерации торговой сети магазинов "Светофор". Сеть магазинов Mere в настоящее время включает более чем 2000 магазинов, которые находятся в таких государствах, как Россия, Беларусь и Казахстан, где предприятие работает с брендом "Светофор", а также в Латвии, Литве, Германии, Испании, Сербии, Румынии, Греции и с 25 апреля сего года также в Польше (под брендом MyPrice).

Сеть скидочных магазинов "Светофор" основана в 2009 году в Российской Федерации в Красноярске и стала популярной благодаря так называемой модели "жесткого дискаунтера", для которой характерна минимизация оперативных затрат, выкладываются товары в упаковках на палетах. До апреля 2024 года сеть магазинов "Светофор" включала 3903 магазина в России и вне ее.

Сеть занимала пятое место среди крупнейших предприятий розничной торговли в России. Сооснователями сети магазинов "Светофор" являются братья Андрей и Сергей Шнайдеры, которые являются также совладельцами группы TOPGSERVISS, контролирующей розничную сеть "Светофор".

В целом ценность этой сети магазинов, по данным Forbes, оценивается в 1,4 миллиарда долларов США, что делает семью Шнайдеров богатейшей среди двухсот в России".

Налоги и 115 рабочих мест

Разумеется, национальные политики ЛР не могли пройти мимо обстоятельства, когда в стране невозбранно действует зарегистрированное в мае 2020 года ООО Latprodukti, в коем совладельцами служат граждане России — Сергей Шнайдер (61%), Евгений Пшеницын (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%), Андрей Вейкулайнен (2%).

Предприятие, по данным Firmas.lv, работало в 2023 году с оборотом в 20,637 млн евро, прибылью в 748 621 евро, оно создало 115 рабочих мест и выплатило в государственный бюджет Латвии 4 126 240 евро.

Однако, по мнению господ депутатов, гораздо важнее то, что компания оказывает "косвенную поддержку российской агрессии в Украине". Потому от министра иностранных дел Байбы Браже требовалось не позднее 1 июля подготовить и внести в Кабинет министров документы о санкциях против вышеуказанной латвийской компании и российских физических лиц.

Водка и пряники в ассортименте

Внесение самостоятельного предложения от Нацобъединения вызвало немало шуму в зале. В Сейме возникли возгласы с мест, призывавшие не вводить проект в повестку дня.

"Кто это предложил? Требую внести в протокол! И делать это в дальнейшем!" — возмущенным тоном заявила экс–председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение). Тут уже еще один бывший спикер парламента Гунарс Даудзе (Союз зеленых и крестьян) резко отрезал — не дело депутата указывать, как вести заседание (овации).

Экс–министр Янис Витенбергс заявил, что на 4–м году агрессии РФ против Украины правительство стало "застенчивым и ленивым". Если в начале войны в XIII Сейме принимались масштабные санкции против энергоносителей, электричества — то теперь в XIV Сейме удалось провести только закон о запрете передвижения по Латвии авто с российскими и белорусскими номерами.

Проекты же о запрете торговли продтоварами РФ и РБ, а также о прекращении турпоездок "стоят в ящике" комиссий Сейма. Поэтому Я. Витенбергс решительно выступил против "абсурдной ситуации", когда в Латвии работают 11 магазинов Mere, а предлагается открыть еще пять.

— Торгуют производимыми в России и Беларуси товарами. Вы не можете прожить без произведенных там водки и пряников?

"Очень грустно было это видеть"

Здесь политик явно политически заострил. По наблюдению вашего автора, в указанных магазинах в продаже находится и целый ряд местных товаров — к примеру, маринованная сельдь и квашеная капуста, а также минвода из Литвы. Представлены и соусы, майонезы из Украины, польские сырные намазки. Поэтому высказывания господина Витенбергса о "субсидированных товарах" не выдерживают критики. Как и то, что он поставил в пример нам действия официальной Варшавы, которая ввела односторонние санкции против компании TORGSERVISS PL. Поляки, разумеется, в своем праве — но у них, прямо скажем, не в пример Латвии широчайший выбор супермаркетов любых размеров и фасонов.

В нашей же республике исчезновение сколь–либо весомой альтернативе устоявшейся на рынке розницы дуополии только вызовет виток инфляции. Кстати, в пяти государствах ЕС и НАТО, кроме Латвии и Польше, россияне торгуют пищевкой без проблем.

А вот председатель фракции "Стабильности!" Cветлана Чулкова (с места выступила именно она) напомнила, что, согласно опросам, 70% жителей Латвии, закупаясь в магазинах, ориентируется прежде всего на стоимость, а 40% вообще испытывают трудности при приобретении пищевых продуктов. Депутат напомнила о громких обещаниях понизить цены на еду — но воз и ныне там…

За включение в повестку дня было 17 депутатов, 21 — против, 43 воздержались. "Очень грустно было видеть это голосование", — прокомментировал Я. Витенбергс и предложил передать документ в Комиссию по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде. И тут результат был разгромным…

Так что, как видим, красную черту тотального абсурда наш парламент в санкционных вопросах все–таки переступить не решился.