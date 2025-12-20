Чужеземцы во внутриполитической повестке тем и хороши, что вокруг противодействия им всегда можно сплотиться. Тем паче, что антииммигрантская риторика и практика ныне доминирует и в главных государствах-союзниках ЛР, в диапазоне от Трампа до Мерца.

В нашей республике подобные инициативы двигает не только оппозиция, но вот и вполне себе премьерское «Новое Единство» в лице шефа МВД Рихардса Козловскиса подоспело с поставленным на заседание правительства вопросом – «О совершенствовании правового регулирования пребывания граждан третьих государств в Латвии».

Констатированы риски из России

Намеченный вплоть до 2027 года Латвийский план действий по развитию человеческого капитала в среднесрочной перспективе обещает старение население и недостаточность рабочей силы. Потому – требуется «привлечение квалифицированных работников, совершенствуя процессы иммиграции…»

«Параллельно с такими позитивными аспектами этого феномена, как обеспечение отсутствующих рабочих рук и привлечение иностранных талантов с ростом числа иностранцев, растут и риски, связанные с нарушением условий пребывания и занятости, – признает далее ведомство Р.Козловскиса. – Злоупотребление условиями миграции может вызвать серьезные вызовы как у принимающего общества, так и у самих мигрантов: ослабить доверие общества к иммиграционной системе, повысить напряженность в обществе, увеличить риски нелегальной занятости, теневой экономики и безопасности, а также создать проблемы для самих мигрантов, например, эксплуатационные и дискриминационные риски. В связи с этим очень важно реализовать эффективные меры контроля…»

«Констатированы также риски общественного порядка и безопасности, а также риски сотрудничества с Россией», – признает МВД.

Кто они. И откуда

В I полугодии 2025 года страной-лидером по разрешениям на работу в Латвии являлись: Узбекистан – 3121 (за весь 2024 год – 6048), Индия – 1469 (2095), Беларусь – 1365 (3176), Украина – 873 (2356), Таджикистан – 861 (1556).

Как видно, полное доминирование бывших республик СССР. Кстати, в былые года в Советской Латвии и близко не было подобного вала приезжих со Средней Азии! Из России в прошлом году прибыло 639 незаменимых специалистов, в этом году – 0. Несколько разбавляют ситуацию также Пакистан с Филиппинами, но в целом тенденция постсоветского пространства налицо.

Здесь следует подчеркнуть, что гастарбайтеры с Незалежной не входят в число т.н. «гражданских жителей Украины», коим предоставляется в ЛР особый статус, как спасающимся от войны. Если человек приезжает к нам по контракту – то, как говорят, это другое…

Хотят быть дальнобойщиками и чемпионами

Под латвийским флагом «третьестранцы» прежде всего идут трудиться шоферами грузовых автомобилей – за первые 6 месяцев сего года по этой специальности было зачислено 3645 человек (за весь 2024 год – 6693). Затем идут подсобные рабочие – 1076 (2145), строители – 734 (1816), водители тягачей – 617 (1139), рабочие цехов – 324 (531). То есть, самые простые и тяжелые работы.

С этим как раз все плохо: «Для роста малоквалифицированной рабочей силы существуют особые риски, поскольку резкий рост таковой… может особенно увеличить напряженность в обществе, риски нелегальной занятости, риски для социальной системы государства…».

На другом конце пищевой цепи располагаются элитарные программисты – 130 (312) и профессиональные спортсмены – 131 (249).

С последним явлением вообще выходит полный абсурд, ибо изначально спорт высоких достижений призван свидетельствовать о здоровье нации – физическом и нравственном, и в соревновании с прочими державами выказывать ее приоритет. Импортируя в таких количествах, многократно превосходящих численность сборных Латвии на Олимпийских играх – чего хочет доказать наша страна, в лице ее разнообразных спортивных федераций?

Ну хорошо, в вашем распоряжении ведь есть еще и Китай, ежегодно выбрасывающий на рынок, без преувеличения, миллионы талантливых физкультурников. Давайте примем их всех и дадим гражданство Латвии, так?

Азиатский бизнес

При отборе сотрудников, отмечает МВД, работодатели часто рассчитывают на посредников, агентов по трудоустройству. Многие из агентств одновременно с получением лицензии на трудоустройство в Латвии получили лицензии и в ряде других стран Евросоюза и часто работают с целью трудоустройства людей в Шенгенском пространстве, «таким образом увеличивая риски как нелегальной миграции, так и торговли людьми».

Потому в нынешнем году предпринимателям вменили в обязанность – сотрудничать с Государственным агентством занятости. Оное, в соответствии с требованиями работодателей отобрало 14 421 подходящего кандидата, однако работодатели в 9081 случае при личном общении, увы, не договорились…

Всего же в нашей республике в первом полугодии было зафиксировано 591 нарушение Иммиграционного закона со стороны гастарбайтеров (в прошлом году – 924). По странам – лидируют Узбекистан, Россия и Индия.

В следующем году для вузов поднимут административные штрафы за отсутствие контроля над иностранными студентами, а также до конца 2025 года введут «уникальный идентификатор» для всех жителей «третьих государств», законно находящихся в ЛР. Хотя, учитывая навыки тех же программистов, можно прогнозировать, что эту цифровую комбинацию будут подделывать – и продавать.