Сейм планирует купить видеокамеры для трансляций. Угадайте, сколько потратят

Дата публикации: 20.12.2025
Сейм планирует приобрести видеокамеры для трансляции мероприятий и конференций на сумму до 135 000 евро, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS), пишет ЛЕТА.

Как указано в технической спецификации закупки, камеры предназначены для использования во время заседаний Сейма, различных мероприятий и событий с целью обеспечения качественного видеовещания.

Срок действия договора установлен в три месяца. Также указано, что предполагаемая максимальная стоимость договора не превышает 135 000 евро без учёта налога на добавленную стоимость.

В документации к закупке отмечается, что победителем будет признан тот участник, который соответствует всем требованиям и предложит наиболее экономически выгодный вариант.

Заявки на участие можно подавать до 22 декабря.

#Сейм #закупки #технологии #видеокамеры #мероприятия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
