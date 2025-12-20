Сейм планирует приобрести видеокамеры для трансляции мероприятий и конференций на сумму до 135 000 евро, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS), пишет ЛЕТА.

Как указано в технической спецификации закупки, камеры предназначены для использования во время заседаний Сейма, различных мероприятий и событий с целью обеспечения качественного видеовещания.

Срок действия договора установлен в три месяца. Также указано, что предполагаемая максимальная стоимость договора не превышает 135 000 евро без учёта налога на добавленную стоимость.

В документации к закупке отмечается, что победителем будет признан тот участник, который соответствует всем требованиям и предложит наиболее экономически выгодный вариант.

Заявки на участие можно подавать до 22 декабря.