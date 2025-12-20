Не вредно ли гулять с детьми в парке Сканстес, который пафосно открыл накануне последних выборов экс-мэр Кирсис? Такой вопрос встал в Думе. «Там ситуация сложная», – признался нынешний градоначальник Виестурс Клейнбергс.

Отложив в сторону прочие дела, мэр созвал внеочередное заседание, дабы утвердить снятие важной чиновницы Илзе Пурмале, отработавшей в самоуправлении пару десятков лет. В октябре была начата служебная проверка по ее ответственности за то, что в парке Сканстес «добыли» огромное количество грунта, который лег мертвым грузом на город.

LETA

– Это политический проект Инесе Андерсоне, 23 миллиона, из которых Европа оплатила только 10%, – заявил о парке Сканстес депутат Р.Бреманис. Для справки: в прошлом созыве И.Андерсоне руководила Комитетом по городскому развитию.

Согласно документу, разосланному депутатам Думы, в 2020 году на месте будущей зеленой зоны изъяли 28,9 тысяч кубометров грунта. Работы вело «объединение лиц» RR-Eko, состоявшее из ООО Riga rent, Eko osta и Baltijas būve. В данном грунте было констатировано загрязнение нефтепродуктами, превышающее 0,5 г на 1 кг.

Затем воспоследовал ворох финансово-юридических нюансов, которые были описаны на 20 (!) страницах, а воочию можно убедиться в уже давно поросших травой, рукотворных холмах близ улицы Сканстес.

Сама г-жа Пурмале вышла на трибуну, и сообщила, что Департамент развития заплатил строителям, и тем самым, грунт является собственностью указанного предприятия. Чиновники же действовали – профессионально и честно!

– Я свою работу много лет считала миссией, – заявила директор. – Ответственность и справедливость в моей жизни являются важнейшими ценностями.

Ну, прямо скажем, не на едином идейном топливе служит городу госпожа Пурмале все эти годы – в 2024 году, например, самоуправление выплатило ей 80 828,91 евро.

Еще на 48 страницах самоуправлением было присовокуплено описание анализов на месте нового парка. Взяли 34 образца, отправили в аккредитованную лабораторию в… Чехию (видимо, ближе не нашлось, или не доверяют местным ученым?) В итоге в одной пробуренной скважине обнаружили повышенные показатели мышьяка, меди и свинца. Так что предполагается, что эти следы таблицы Менделеева находятся по меньшей мере в 46 782 тоннах грунта.

Стоимость их утилизации, оценивается в диапазоне 5,6 до 8,4 млн евро. И, как вишенка на торте – вся эта землица хранится на территории, которая принадлежит печально знаменитому администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу! Да, вот так причудливо тусуется колода в нашем городке…

Комиссией по расследованию деятельности Пурмале руководил заместитель исполнительного директора Марис Кнокс. Он однозначно возложил на нее всю ответственность, да в таких энергичных выражениях, что даже депутат от «Нового Единства» Эдгарс Икстенс порекомендовал – надо бы держаться делового стиля…

– Детская площадка не заражена, – успокоил М.Кнокс.

В итоге, 34 голосами «за» госпожа Пурмале была – уволена! Но зараженные кучи-то остались.