На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом ликвидировать Сиротский суд (органы опеки) и провести всеобъемлющую реформу системы защиты прав детей, основанную на международных стандартах и принципе наилучших интересов ребёнка, пишет ЛЕТА.

Автором инициативы указан Атис Блумфелдс. Он отмечает, что в Латвии защита прав и интересов детей сейчас возложена на муниципальные органы опеки, однако на практике они нередко не обеспечивают единый, профессиональный и ориентированный на интересы ребёнка подход.

По его мнению, система фрагментирована, подвержена процедурным и системным ошибкам, а также внешнему влиянию.

В инициативе указано, что за год в Бюро омбудсмена поступило более 80 жалоб на качество работы органов опеки. Критика касается как обоснованности решений, так и прозрачности процедур и профессиональной компетентности учреждений. Также омбудсмен Карина Палкова публично признала, что система органов опеки устарела и требует серьёзной реформы — реорганизации или ликвидации, подчёркивает Блумфелдс.

Он утверждает, что решения часто принимаются без должного профессионального выяснения мнения ребёнка, без углублённой психологической оценки и без единых стандартов качества. Это создаёт серьёзные и долгосрочные последствия для эмоционального развития ребёнка и его доверия к государству.

По мнению Блумфелдса, нынешняя система органов опеки утратила доверие общества и на практике нередко причиняет больше вреда, чем приносит пользы — как детям, так и семьям в целом. Он призывает отказаться от органов опеки как муниципальных учреждений, предусмотрев разумный переходный период, чтобы не была нарушена непрерывность защиты прав детей.

Он предлагает создать единую государственную службу защиты прав детей, аналогичную моделям в других странах ЕС, где бы работали детские психологи и психотерапевты, специализированные социальные работники, эксперты по правам ребёнка, а также сертифицированные медиаторы в области семейного права.

Блумфелдс также предлагает установить чёткую дисциплинарную и материальную ответственность за незаконные действия, необоснованные решения или бездействие в процессах защиты прав детей. Он призывает обеспечить институциональную прозрачность, включая контроль за качеством решений, единые профессиональные стандарты, публично доступную анонимизированную статистику и отчёты о работе системы.

Кроме того, необходимо внедрить обязательную, профессиональную и научно обоснованную методику выяснения мнения ребёнка, соответствующую его возрасту и уровню развития.

По мнению Блумфелдса, принятие решений по важным вопросам, касающимся прав и интересов ребёнка, следует передать в компетенцию судов, с возможностью создания специализированного семейного суда, рассматривающего дела в сфере семьи и прав ребёнка.

Как уже сообщалось, в интервью агентству ЛЕТА омбудсмен Карина Палкова заявила, что институт органов опеки в Латвии устарел и в идеале решения о будущем детей должны приниматься в рамках судебной системы.

В свою очередь, Ассоциация работников органов опеки Латвии (LBDA) не согласна с критической оценкой омбудсмена в отношении качества работы этой системы и призывом передать принятие решений в ведение судов. По мнению ассоциации, в целом качество решений органов опеки высокое.

LBDA поясняет, что органы опеки в Латвии действуют в рамках чёткого нормативного регулирования — это уполномоченные учреждения, функции которых определены в Законе об органах опеки, Гражданском законе и Законе о защите прав ребёнка — по вопросам опеки, попечительства, усыновления и другим важным аспектам.

Для принятия решений необходима институциональная независимость и юридические полномочия, которые не могут быть заменены социальными службами, так как у них иные задачи — предоставление социальной поддержки семьям и выполнение социальной работы.

«Поэтому обсуждение перераспределения функций требует тщательного анализа, а не упрощённой риторики “ликвидации”», — подчёркивает ассоциация.

Как ранее писала ЛЕТА, Сейм в декабре принял поправки к Закону об органах опеки, отложив на год — до 1 января 2027 года — срок вступления в силу норм о системе сертификации должностных лиц органов опеки и квалификационной комиссии.

В аннотации к поправкам указано, что с 2026 года планировалось внедрение системы сертификации, однако в процессе подготовки выяснилось, что такой подход не соответствует специфике работы органов опеки. Министерство благосостояния уже подготовило поправки, предусматривающие замену сертификации единой системой оценки, однако Сейм не успеет рассмотреть их в установленный срок.

Если срок не будет продлён, вступят в силу требования, реализация которых не планируется, что приведёт к правовой неопределённости и может поставить под угрозу законность работы органов опеки, поясняется в аннотации.

Принятые изменения предусматривают продление переходного периода на один год, чтобы обеспечить непрерывную и законную деятельность органов опеки до принятия поправок о системе оценки.