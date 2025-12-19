О, спорт, ты – мир? Рига требует запретить юным россиянам соревноваться с латвийскими спортсменами 8 2015

Политика
Дата публикации: 19.12.2025
BB.LV
Олимпийские комитеты Латвии, Эстонии и Литвы выразили обеспокоенность рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить юным спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях, сообщает Латвийский олимпийский комитет (ЛОК).

На прошлой неделе МОК рекомендовал допустить к соревнованиям молодежные команды и представителей индивидуальных видов спорта из России и Беларуси — с символикой своих стран. Несмотря на рекомендации МОК, окончательное решение остается за спортивными федерациями, при этом рекомендации касаются только молодежных команд, а для всех взрослых команд и представителей индивидуальных видов спорта сохраняются ранее введенные ограничения.

ЛОК отмечает, что обеспокоенность вызвали рекомендации МОК, в которых указано, что спортсмены имеют «основополагающее право на доступ к спорту во всем мире и участие в соревнованиях, будучи свободными от политического вмешательства или давления со стороны государственных институтов».

Вновь подтверждая свою полную приверженность Олимпийскому движению и его миссии вдохновлять молодежь через спорт, олимпийские комитеты стран Балтии подчеркивают, что «доверие к олимпизму неразрывно связано с последовательной защитой мира, человеческого достоинства и соблюдения международного права».

Олимпийские комитеты стран Балтии отмечают, что политическая нейтральность ни в коем случае не должна подменять собой моральную ответственность.

Также в письме комитеты стран Балтии призвали МОК сохранить и строго применять действующие ограничения, запрещающие спортсменам России и Беларуси выступать с национальной символикой, гарантировать защиту тем, кто откажется соревноваться с россиянами и белорусами, а также уделять более пристальное внимание нейтральным спортсменам и процедуре получения этого статуса.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
