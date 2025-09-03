Сентябрь как лето: в Латвии ждут до +27 градусов

В Латвии, по прогнозам синоптиков, летнее тепло может сохраниться и на следующей неделе, пишет ЛЕТА.

В четвёртый день сентября в восточной части страны местами ожидается дождь, возможны сильные ливни и грозы. Ночью и утром в разных регионах Латвии прогнозируется туман. Днём температура воздуха поднимется до +20..+25 градусов.

В пятницу и субботу в отдельных районах термометр покажет до +27 градусов, однако местами возможны туман, дождь и гроза.

Ожидается, что в воскресенье и на следующей неделе температура воздуха немного понизится; средняя температура на следующей неделе будет примерно на три градуса выше нормы. Заморозки не прогнозируются – ночью температура в основном останется выше +10 градусов.

Ожидается, что не только температура воздуха, но и влажность будет выше обычной для сентября, поэтому сохраняется вероятность дождя, гроз и тумана.