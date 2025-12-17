А вы сможете работать после 65? - Эксперт против повышения пенсионного возраста 1 2120

Наша Латвия
Дата публикации: 17.12.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: А вы сможете работать после 65? - Эксперт против повышения пенсионного возраста

Эксперт по вопросам пенсионной системы Эдгар Вольскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что крайне скептически относится к повышению пенсионного возраста.

"Я большой противник". - Заявил он. И добавил - Представим, сможете ли вы производить тот экономический продукт с теми технологиями, чтобы конкурировать с молодежью, а они быстрее учатся, давайте будем честны. Я не уверен, что даже я смогу в 65 лет быть такой производительной силой, чтобы генерировать дополнительную экономическую стоимость".

Он считает, что для создания более успешной пенсионной системы, нужно делать накопления, что-то вроде четвертого пенсионного уровня, когда ты сам вкладываешь деньги в ценные предметы: монеты, вина, антиквариат и прочее.

Также Вольскис подчеркивает, что если дать народу возможность забрать свои деньги со второго пенсионного уровня, первый эффект, который всех нас накроет, случится примерно через год и это будет огромная инфляция. Вброс в экономику денег с пенсионных накоплений приведет именно к этому.

Вольскис отмечает, что государство не может сохранить качество жизни для пенсионера только с первым пенсионным уровнем. Нужен процент замещаемости доходов в 60-80% от того дохода, который человек получал до пенсии. А государство в лучшем случае покроет 40%. Ещё 20% делегируются банкам. И минимум 10-20% от зарплаты нужно откладывать в подушку безопасности.

"Но при структуре наших расходов сегодня, мы не способны это делать. И поэтому государство говорит - вот вам 20% на второй уровень. Распределяйте их сами, потому что государство не способно накапливать. Государство вам просто помогает в принятии этого решения. И не нужно обманывать себя. Это просто экономический процесс, через который работодатель помогает нам в старости сохранить качество нашей жизни", - говорит Вольскис.

#инфляция #накопления #пенсионный возраст
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
