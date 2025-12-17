Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мы в Латвии еще совсем не плохо живем. Сравните с Папуа - экономист 6 2078

Наша Латвия
Дата публикации: 17.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Мы в Латвии еще совсем не плохо живем. Сравните с Папуа - экономист

Экономист Петерис Страутиньш размышляет о доходах жителей Латвии. По его мнению, было бы неплохо взглянуть на ситуацию в стране в мировом разрезе.

"У жителей Латвии слабая финансовая защищенность — их способность покрывать неожиданные расходы является второй самой низкой среди стран ЕС", - пишет в своем комментарии Петерис Страутиньш.

Он объясняет, что поскольку речь идет о неспособности справиться с краткосрочным ростом расходов, а не о резервах, созданных на старость, в данном случае это нельзя объяснить коротким периодом жизни в современном капитализме, в котором была возможность накапливать. В Польше схожие доходы и схожие темпы их роста, однако показатель финансовой уязвимости домохозяйств там лучше, чем в среднем по ЕС.

"Нет сомнений, что доходы должны расти, правительству необходимо работать не покладая рук, банкам — кредитовать, а пахарям — пахать, но и в системе ценностей самих жителей финансовая безопасность должна занимать более высокое место. Есть ощущение, что было бы недостаточно, если бы Дед Мороз подарил каждому латвийцу по конверту. Реальные доходы за 30 лет выросли более чем в три раза. Следовательно, большая часть общества может накапливать больше, просто необходимо сделать выбор. Увеличению сбережений явно мешает то, что представление о «выживании» не высечено в камне и меняется вместе с уровнем средних доходов. Возможно, может помочь самоирония по отношению к присущей людям склонности соревноваться с другими", - пишет специалист.

По его мнению, сравнение Латвии с Европой и особенно с Балтией является популярным видом спорта, однако гораздо реже мы видим позицию нашей страны в глобальном контексте.

"Из 30 лучших стран мира 22 находятся в Европе, в том числе и Латвия. Для понимания контекста — существует несколько стран в Африке, а также некоторые за ее пределами, например Папуа - Новая Гвинея, где доля людей, живущих в бедности, превышает 90%", - заключает эксперт.

×
Читайте нас также:
#Польша #Латвия #Европа #доходы #экономика #бедность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
10
0
0
0
1
16

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео