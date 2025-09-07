Анализы за свой счет: почему Минздрав Латвии недоплачивает за лабораторные исследования

То, что лабораторные исследования играют архиважную роль как в постановке диагноза, так и в лечении заболевания, очевидно даже непрофессионалу.

И то, что анализы — если их делать не в рамках государственного финансирования, а за свой счет, — удовольствие по карману далеко не каждому, — тоже знает любой, кто с этим сталкивался хотя бы раз.

Спрос превышает предложение

В связи с этим, особенно тревожной стала информация, прозвучавшая в публичном пространстве о том, что в текущем году спрос на финансируемые государством лабораторные исследования значительно превышает предложение. Как, собственно, и в предыдущие годы.

Еще в конце мая Ассоциация семейных врачей (LĢĀA) сообщила, что в первом квартале этого года в сфере лабораторных исследований был выявлен перерасход более чем на 3 миллионов евро. Позже оно же распространило информацию, что «из-за несоответствия спроса и финансирования в лабораториях возникают задержки, что создает риск того, что после прекращения государственного финансирования может возникнуть необходимость ограничить прием пациентов, поскольку государство не будет оплачивать эту услугу, хотя лабораторные исследования являются одним из основных элементов системы здравоохранения.(…)

К сожалению, бюджет здравоохранения долгое время намеренно планировался с дефицитом, поскольку он не соответствует реальному спросу и потоку пациентов. (…) С одной стороны, государство гарантирует своим жителям определенный набор медицинских услуг, включая лабораторные исследования, которые положены каждому жителю. С другой стороны, пациенты могут не получить эти услуги, если заболеют в то время, когда финансирование уже исчерпано или возник перерасход».

Инвестиция или роскошь?

Информация о перерасходе государственных квот на лабораторные исследования и возможных ограничениях вызвали обеспокоенность не только у жителей, но и у врачей. Медикам-то лучше других понятно, что лабораторные исследования играют решающую роль в распознавании подавляющего большинства заболеваний. Лечить «вслепую» - значит рисковать здоровьем, качеством жизни, а иногда и жизнью пациента.

Иева Толмане, assoc. рrof., инфектолог и гепатолог: - Лабораторная диагностика – не роскошь, а необходимое условие для правильного лечения. Государство не должно ограничивать доступ к лабораторным исследованиям, поскольку это напрямую влияет на качество лечения и здоровье населения в целом.

«Экономия» на направлениях на лабораторные исследования создаёт для семейных врачей серьёзные профессиональные дилеммы. Ведь задача врача — назначать исследования по конкретным показаниям, которые помогают установить диагноз или изменить тактику лечения, а не подстраиваться под квоты.

Диагноз, основанный на лабораторных данных, — это не вопрос выбора, а необходимое условие для целенаправленного лечения! Например, в случае бактериальных инфекций, если лечение происходит без лабораторного подтверждения, существует большой риск либо назначить неподходящие препараты, либо назначить антибиотики широкого спектра действия, что способствует развитию резистентности, риску побочных эффектов и увеличению стоимости терапии.

Квоты будут, но…

Ответ на вопрос, какова ситуация с лабораторными исследованиями по квотам на сегодняшний день и что нас ждет до конца года, мы попытались получить, направив соответствующий запрос в Национальную Службу здоровья. Ответ нам пришел такой: «В первом полугодии 2025 года (январь – июнь) объем выполненных лабораторных исследований по государственным квотам достиг 25,9 млн евро; меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Если сравнить первый и второй кварталы 2025 года, можно увидеть значительную динамику: объем выполненных работ в первом квартале составил 14,3 млн евро, а во втором квартале – 11,6 млн евро. Это объясняется тем, что первый квартал — это зимний сезон, когда распространение вирусов и инфекций происходит особенно активно — соответственно, возрастает потребность и в лабораторных исследованиях. Та же тенденция к снижению наблюдается и в третьем квартале; таким образом, ситуация с перерасходом постепенно выравнивается, и по состоянию на 1 июля 2025 года общий уровень выполнения лабораторных исследований не превышал показатели первого полугодия предыдущего года».

На вопрос, планируется ли выделение дополнительного финансирования во втором полугодии текущего года, если в осенне-зимний период увеличится спрос на лабораторные исследования, в НСЗ ответили отрицательно: не планируется.

Высока вероятность, что из-за нехватки финансирования доступность лабораторных исследований за госсчет будет ограничена. А это создаст риски: увеличатся очереди, и основное бремя финансовых расходов ляжет на страховые полисы и личные кошельки пациентов.

Однако, НСЗ пообещала: доступность финансируемых государством лабораторных исследований будет по-прежнему обеспечена, в том числе до конца года. Но при этом врачи обязаны оценивать необходимость в лабораторных исследованиях, а также учитывать действующие условия направления и оплаты финансируемых государством исследований.

Например, для проведения некоторых исследований требуется заключение и направление врача-специалиста. Кроме того, существует ограничение – сколько раз в год определенные исследования могут проводиться за счет государства, поэтому перед оформлением каждого такого направления врач должен проверить в системе E-veselībā, когда пациент проходил данное исследования и доступны ли результаты. Если врач решил, что это необходимо, он вправе выдать направление на данное исследование в рамках государственных квот.

Что касается очередей, использования страхового полиса или личных средств — тут принимает решение сам пациент.