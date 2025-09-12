Baltijas balss logotype
Генерал подумывает об увеличении армии ЛР до 40 000 штыков: место найдется и 18-летним, и 65-летним 11 1911

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Ополченцы уже давно приняли женщин в свои ряды

Ополченцы уже давно приняли женщин в свои ряды

ФОТО: пресс-фото

Широкий резонанс в латвийском обществе вызвало заявление министра обороны Андриса Спрудса о необходимости обязательного призыва молодых гражданок республики в ряды Национальных вооруженных сил (НВС).

Свою лепту в дело обеспечения армии личным составом тут же постарался внести Сейм — во вторник прошло заседание подкомиссии по всеобъемлющей обороне государства!

Стать солдатом за 3 недели

Глава рабочего органа Сейма Игорс Раевс, настоящий полковник, правда, в отставке, поставил вопрос ребром: «Каковы наши планы, когда мы готовы достигнуть планируемых тридцати тысяч?» Именно такой размер нашей армии прописан в Концепции национальной безопасности.

– Вопрос важный, и потому я решил сам быть здесь, – выступил перед депутатами генерал Каспарс Пуданс, профессиональный земессарг, с прошлого года являющийся командиром НВС. У армии, сказал генерал Пуданс, есть планы, хотя имеются и «вызовы» в деле формирования резерва личного состава.

«Несколько месяцев назад, перед вступлением в должность, на фракциях и комиссиях, мы говорили, что одним из приоритетов является упорядочение системы резерва, — напомнил военачальник. - Это была и есть одна из моих главных, приоритетных, задач. Эффективизация, через то, чтобы сделать систематическим. Раньше мы готовили индивидуальных солдат резерва, исходя из того, как они доступны, кто увольняется».

Еще с 2018 года, по словам командира НВС, стало актуальным добровольное обучение резервистов в рамках Ополчения, которое проходит 3 недели. Оно является дополнением к системе Государственной службы обороны – прошедшие такую подготовку автоматически зачисляются в резерв. То есть, уже до войны можно будет формировать резервные подразделения, и даже экипажи боевых машин, которые смогут пополнить военные части после объявления мобилизации.

В число резервистов включаются и «военные работники» - персонал учреждений Министерства обороны. Также автоматически зачисляются в резерв и юноши, закончившие обучение в специализированной военной средней школе, названной в честь отца-основателя Латвийской Армии, полковника Оскарса Калпакса. Итак, резервисты могут иметь возраст от 18 до 60 лет. И, разумеется, к ним же относятся и те, кто прослужил срочную службу в НВС с 1991 по 2006 годы.

Как нарастить списки военнообязанных

Главный войсковой начальник подчеркнул, что основой будущего развертывания НВС должны стать «резерв высокой готовности». Эта категория военнообязанных входят в 31 000 человек армии мирного времени, «которые нам надо достичь до конца 2028 года». Их составят 8000 военных профессионалов, 4000 призывников Службы государственной обороны, 12 000 ополченцев и 7000 резервистов. В дополнение к этому будет еще и 30 000 человек «резерва основной готовности».

– Их подготовка планируется после 2030 года, — указал К.Пуданс. В целом, полагает генерал, главным вызовом является не собственно персонал, а доступный бюджет «по меньшей мере для приобретения минимальной экипировки». То есть, людей хватает — были бы денюжки, а то можно было бы нарастить военные мускулы прямо к 2031 году. Ну, в крайнем случае, к 2035. Они попадут в «единый длинный список», менеджментом которого займется штаб.

«Мы развиваем наши возможности в соответствии с планами НАТО», – напомнил командующий армией. Потому и вышеприведенные цифры растут — сейчас уже обсуждается возможность повышения контингента мирного времени до 38-40 тысяч военнослужащих. «Это, конечно, для дальнейшего обсуждения», — оговорился господин Пуданс.

Секретные планы

– Это оценка нашей будущей структуры, — поделился генерал на открытой части заседания подкомиссии, аудиазапись которой была распространена Сеймом. А потом еще пошла закрытая презентация, только для парламентариев с допуском, о количественных и качественных показателях нашего бравого воинства.

Перед тем секретарь подкомиссии Эйнарс Шнере поинтересовался у Каспарса Пуданса, как будет расти резерв — выяснилось, что как бы с двух концов. С одного - будут выпадать бывшие профессиональные солдаты и ополченцы, которых на 5 лет станут зачислять в «резерв высокой готовности», они будут принадлежать к конкретной бригаде и батальону по таблице штатного расписания. Затем они превратятся в «резерв основной готовности», которых призовут в случае мобилизации. Другая возможность — сделаться «основным» резервистом, пройдя курс от Земессардзе.

Какие наши годы

Познакомившись с домашней страницей klustikaravirs.lv («стань солдатом»), Ваш автор пришел к выводу, что даже у него имеется потенциальная возможность послужить Отечеству — ведь предельный возраст для ополченцев установлен теперь — 65 лет. Требуется, разумеется, гражданство Латвии, ну а прочие требования весьма лояльны, образование среднее, а степень владения госязыком B1.

«На этапе базовой подготовки военнослужащие приобретают знания и навыки, необходимые для профессии земессарга. На этапе квалификационной подготовки военнослужащие приобретают выбранную ими или необходимую для подразделения военную специальность. На этапе коллективной подготовки военнослужащие совершенствуют свои навыки на уровне подразделения и части. На этапе профессиональной подготовки, если военнослужащие выбирают профессиональный путь, они приобретают знания и навыки инструктора».

«С Россией находимся в условиях холодной войны»

Именно такое определение дал глава подкомиссии И.Раевс. «Гибридная война происходит уже все время, – заявил выпускник 1987 года Московского общевойскового военного училища в интервью газете Diena, – Информационная война, провокации, кибернападения, косвенные нападения на гражданские объекты. Арсенал, который может использовать Россия, очень широкий, и надо понять, что они это будут делать все время...»

С другой стороны, происходящие ныне поблизости от государств Балтии маневры «Запад-2025» профессиональный военный призывает не считать непосредственной угрозой. Хотя «это не будут только 13 000 человек», и войска развернут, например, вблизи Финляндии. Кремль, тем самым, «пытается воздействовать на незрелые умы и людей, которые неспособны критически думать, также в наших государствах, порождая ложное впечатление, что силы НАТО готовятся на них напасть и им нужно защищаться». «Я думаю, они отлично понимают, что одновременно две войны — одну с Украиной и вторую с государствами НАТО — они определенно не потянут», – считает отставной полковник Раевс.

Однако остается вопрос — потянет ли Латвия повышение военных расходов на 5% ВВП, и выше. Пока что прогнозируемые урезания госбюджета на 2026 год выглядят весьма схоже с тем, что имело место последний раз в годину всеобъемлющего финансового кризиса…

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Как отметил генерал Пуданс в Сейме, в число резервистов включаются как «граждане Латвии, получившие военное обучение за границей», так и иностранцы. Разумеется, последние должны обладать «правильным» гражданством, из стран НАТО и ЕС.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(11)
  • пк
    полосатый конь
    12-го сентября

    "Бойцы ! Ставлю боевую задачу ! Любой ценой задержать противника и не допустить его к аэропорту. Дать время лучшим людям, элите, неспешно собрать чемоданы с баблом, чтобы продолжить борьбу с ахрессором с безопасного расстояния. "

    22
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го сентября

    У гитлеровцев это называлось "фольксштурм" и "гитлерюгенд". Как это будет звучать на государственном? "Пудансюгенд" - как-то не очень. Как и "таутасштурмс"...

    17
    2
  • NB
    Nose Bose
    12-го сентября

    профессиональный безработный не упомянул, за чей счет банкет? :)

    22
    1
  • Е
    Ехидный
    12-го сентября

    "профессиональный земасаргс" это как многолетний участник игры в "Зарницу"!!! интересно где этот игрушечный генерал возьмет деньги чтобы обуть ,одеть ,накрмить ,вооружить те тыщи которые ,как он думает, валом повалят в армию !!!???

    56
    2
  • Д
    Дед
    12-го сентября

    Значит жить и работать со знанием языка В1 нельзя, а кровь проливать за латышей, можно? 30 лет, люди не служили в армии и знают о воинской службе только по фильмам, и теперь их всех на войну с потенциальной регулярной армией? Это не пушечное мясо, это просто убой.

    98
    1
  • П
    Процион
    12-го сентября

    — Ну чего вы, призывники, всё время спрашиваете генерала Пуданса что и как делать? Ведь когда начнётся война, вам самим придётся принимать решения. Имейте ввиду, что на поле боя никакого генерала Пуданса не будет.

    75
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го сентября

    в честь отца-основателя Латвийской Армии, полковника Оскарса Калпакса. -- Кстати до звания подполковника отец-основатель дослужился с 1903 - по 1917 именно в царской армии Российской Империи, когда Латвии ещё не существовало, а были Курляндская, Лифляндская и Витебская губернии Российской Империи.

    81
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го сентября

    Латвия как ЧВК -- это конец в принципе.

    67
    1
  • A
    Aleks
    12-го сентября

    Все брошу и пойду защищать интересы правящего класса и их многотысячные зарплаты,их дома и джипы,забыв про тарифы и цены

    148
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    12-го сентября

    Зачем самому то? Есть индусы, пакистанцы. Если они здесь живут, пусть они и защищают, а мы в баре посидим с хмельными бабами.

    56
    3
  • lo gos
    lo gos
    12-го сентября

    Да всех надо, всё государство надо отправить служить в войска, все будем жрать на халяву и по лесу бегать, возьмём кредит в ЕС, а работает пусть Серый Волк.

    107
    1
Читать все комментарии

