Самый дорогой бензин в Риге! Столица Латвии лидирует среди стран Балтии по ценам

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Самый дорогой бензин в Риге! Столица Латвии лидирует среди стран Балтии по ценам
ФОТО: Unsplash

На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии наблюдались разные тенденции цен на топливо, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Рига, самая низкая - в Таллинне. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым - в Таллинне.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС на улице Краста за неделю не изменилась и составила 1,554 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 0,7% до 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю цена 95-го бензина повысилась на 2,8% и составила 1,449 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 4,1% до 1,529 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин в пятницу стоил 1,429 евро за литр, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подешевело на 1,5% до 1,299 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе не изменилась и составила соответственно 0,915 и 0,699 евро за литр, а в Таллинне выросла на 0,2% до 0,901 евро за литр.

#бензин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го сентября

    Может и дороже, зато опарыши не летят из пистолета вместе с бензином, как у некоторых

    0
    0

