Грипп в этом году будет особенно яростным; вакцина еще не получена - инфектолог

Она защищает от тяжелых форм заболевания, которое может быть вызвано доминирующими сейчас формами омикрон-варианта вируса "SARS-CoV-2". Врачи рекомендуют людям из групп риска привиться уже сейчас и не ждать прививки от гриппа, которую обещают только в конце месяца.

В кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии (ЛЦИ) уже доступна вакцина от нового сезонного "ковида". Государство получило более 50 000 доз обновленной вакцины. Учительница Вия - одна из первых, кто ставит сезонную прививку.

"Я пришла привиться просто потому что мне представилась такая возможность. Я хочу долго жить. Мне предстоит небольшая операция... Жаль, что не получилось сделать это в своей поликлинике, там я обычно [получаю вакцину] вместе с гриппом", - рассказала Вия.

Учительница входит в группу риска, и именно таким людям прививаться рекомендуют врачи.

"Мы очень настоятельно рекомендуем вакцину тем, кому за 60 лет, у кого имеются хронические заболевания и тем, у кого изменен иммунитет. После трансплантации, химиотерапии и тому подобного. Потому что мы видим, что происходит сейчас", - рассказывает и.о. руководителя Центра легочных болезней и торакальной хирургии больницы им. Страдиньша Зайга Кравале.

В Латвии заболеваемость ковидом растет. В последние недели поступили сообщения о смерти нескольких человек. Все были в возрасте и с сопутствующими заболеваниями. Поэтому главный врач ЛЦИ Байба Розентале в этом году рекомендует вакцинацию против ковида не откладывать в ожидании вакцины от гриппа.

"Вакцину от гриппа Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) обещает нам в конце сентября, ну, надеюсь, будет быстрее. (...) Можно делать уколы одновременно, но видя, как сейчас распространяется "SARS Cov2", я бы даже посоветовала не ждать. Иммунитет сформируется только через 10 дней", - рассказала Розентале.

Судя по составу предстоящей вакцины против гриппа, в этом году грипп будет особенно яростным, предполагает профессор Розентале.

"В вакцине прошлого года произошло одно изменение. А именно - в подтипе H3N2 вируса А-типа. В связи с этим мы можем прогнозировать, что может быть большая эпидемия", - объяснила Розентале.

Для групп риска вакцину от гриппа покрывает государство. Вакцина от "Covid-19" оплачивается всем. По данным ЦПКЗ, в предыдущем сезоне вакцинации с 1 августа прошлого года по март этого года против "Covid-19" прививались более 22 тысяч, большинство - пожилые люди. Интерес к вакцинации от гриппа был гораздо выше. В прошлом году против гриппа было привито 127 тыс. человек.