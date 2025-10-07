Baltijas balss logotype
На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики 0 5691

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики
ФОТО: Unsplash

В среду в Латвии будет светить солнце, но начиная с запада небо затянет облаками и в Курземе пойдут дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью осадков не ожидается, местами образуется туман. Будет дуть слабый южный ветер. Минимальная температура воздуха составит +1...+7 градусов, в Курземе - до +9 градусов.

Днем в Курземе пройдут дожди, в среду вечером небольшие осадки ожидаются и местами в центральной части страны. Наиболее солнечным день будет в восточных регионах. Ветер - умеренный южный, юго-западный, на побережье - порывами до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+15 градусов.

В Риге прогнозируется небольшая облачность, которая днем усилится, в среду вечером возможен небольшой дождь. Слабый южный ветер станет умеренным. Температура воздуха поднимется с +7 градусов на восходе до +15 во второй половине дня.

#погода
Оставить комментарий

