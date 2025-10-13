Baltijas balss logotype
Автобусная остановка в Блонти - советское наследие, ставшее гордостью Лудзенского края

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Автобусная остановка в Блонти - советское наследие, ставшее гордостью Лудзенского края

Фотография автобусной остановки в Блонти (Лудзенский край), напоминающей миниатюрный замок, вызвала волну восторга в латвийских соцсетях.

Фотография необычной автобусной остановки в населённом пункте Блонти (Лудзенский край) вызвала бурю восторга в латвийских социальных сетях. Пользователи хвалили необычную архитектуру строения, сравнивая его с маленьким замком и отмечая, что подобные сооружения придают особый облик сельской местности.

«Настоящий замок! И чисто, шляпу долой!», — пишет один из комментаторов. Другой добавляет: «В Эстонии почти везде есть укрытые остановки, где можно спрятаться от дождя и ветра. Почему у нас так не делают?»

Однако, как выяснилось, эта эффектная остановка — не новостройка, а пережиток советского прошлого. Она была построена ещё в 1987 году, во времена знаменитого колхоза имени Кирова. Проект разработал тогдашний председатель колхоза Леонард Сташс. Местные жители рассказывают, что остановка до сих пор поддерживается в отличном состоянии — за её чистотой и внешним видом следит волостная управа.

Жители Блонти гордятся своей «миниатюрной достопримечательностью». Остановка находится на автодороге Лудза–Карсава, примерно в восьми километрах от Лудзы. Здесь проходят рейсы Лудза–Карсава–Резекне, Резекне–Карсава–Лудза, а также Карсава–Рига и Рига–Карсава.

«Мы, блонтайцы, действительно гордимся нашей остановкой, — пишет одна из местных жительниц. — Она ухожена, чистая, и до сих пор радует глаз. Здесь нет городской суеты, и хорошо, что так».

Некоторые пользователи в комментариях вспоминали, что подобные «монументальные» остановки когда-то стояли и в других регионах, например в Тирелях (Елгавский край), но со временем их заменили на типовые конструкции.

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го октября

    Эта остановка совсем не в латышском духе! У латышей никогда никаких замков не было, немецкие были, но латышских никогда не было! Так что снести, как несоответствующую не только духу настоящего времени, но и исторической справедливости!

    8
    3
  • Е
    Ехидный
    13-го октября

    если сравнивать с тем убожеством ,что сегодня ставят на остановках , то возникает вопрос - при комуняках была окупация или сейчас нас захватчики гнобят !!!!

    27
    1
  • П
    Процион
    13-го октября

    Ну так снести этот символ проклятого советского наследия! Снести немедленно! Правильно, латыши?

    31
    1
Читать все комментарии

