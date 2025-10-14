Экономист Гунтарс Витолс в социальных сетях поделился интересным наблюдением:"Знаете, кто сейчас покупает больше всего золота в мире? Я ни о том, что в целом больше всего покупают центральные банки государств - так было всегда и это не новость. Уже долгое время резервы центробанков в золоте только растут (и в мировой мегавалюте USD снижается). Поэтому цены на золото сейчас растут и растут.

Интересное дело, что мировым рекордсменом по покупке золота сейчас является Польша. Глобально небольшая страна, но в закупках опережает любую мировую державу. Уже купили и засунули в сейфы 500 тонн. У них там такая политика - вы там играйте только с тем печатанием денег, пусть живет зеленый курс и хорошее здоровье, держатся! Но золото - это золото, его не могут девальвировать никакие манипуляции политиков. Поэтому покупают.

Помним параллельно и о том, что Польша - одна из немногих в ЕС, которая вооружается, и получается, что в финансовой сфере делает то же самое - покупает и копит золото в сейфах.

Для сравнения. Латвии принадлежит под 7 тонн золота и мы ничего там не покупаем и не продаем. Есть и есть, сколько есть. Мы зато купим никому не нужный ТЕТ за несуществующие деньги (надо взять взаймы). Ну и выражаем большие осуждения по разным вопросам. Печатаем осуждения больше всего за любую страну в мире в выражении per capita (на душу населения)." Как говорится, к этим выводам даже трудно что-то добавить.