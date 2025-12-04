Baltijas balss logotype
Дочку в школе зовут бомжихой. Потому что я запрещаю ей играть в мобильном. Поступиться ли принципами? 1 851

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Дочку в школе зовут бомжихой. Потому что я запрещаю ей играть в мобильном. Поступиться ли принципами?

Мама школьницы под ником @Sriga7 в социальной сети «X» делится своим печальным опытом и даже педагогической дилеммой. По ее словам, все в классе играют в игру «Roblox». Некоторые родители даже вынуждены постоянно платить за дополнительные возможности в этой игре.

«У моей дочери лимит в 15 минут в день, и ей ничего не покупают. В результате в классе её называют «бомжихой». Теперь мне нужно решить, придерживаться ли своих принципов. Мне очень плохо», — делится мать дочери.

Анда в комментариях подчёркивает, что «Roblox» — это игра, которую специалисты по IT-безопасности не рекомендуют детям. Она понимает дилемму матери, но отмечает, что проблема кроется в родителях других детей, которые позволяют им играть в игры без ограничений.

Мужчина, участвующий в обсуждении, добавляет, что в игре «Roblox» полно педофилов, которые могут влиять на детей: «У моего ребёнка нет телефона, и мы говорили ему: ты станешь глупым, если будешь им пользоваться, и это вредит твоему развитию. Мелкий говорит одноклассникам то же самое и живёт счастливо».

Ритварс также говорит, что запретил сыну играть в эту игру: «Мы заблокировали игру для моего сына пару месяцев назад. Он был в истерике из-за того, что все его сравнивали с другими, но его друзья не обращали на это внимания. Мы заблокировали игру, потому что окружающая среда была токсичной, и мы заметили рост стресса. Теперь вечера стали спокойными».

Зарубежные СМИ также писали о «Roblox» и её влиянии на молодёжь. Исследование, опубликованное The Guardian, показывает, насколько легко дети могут подвергаться воздействию нежелательного контента и взаимодействовать со взрослыми без присмотра.

Компания-разработчик игры признаёт, что дети могут подвергаться воздействию вредоносного контента и злоумышленников. Представители Roblox заявляют, что прилагают все усилия для предотвращения этого, но необходимо сотрудничество всей индустрии и вмешательство государства. Компания также признала, что проверка возраста лиц младше 13 лет остаётся серьёзной проблемой для индустрии.

В отчёте говорится, что аватар, принадлежащий учётной записи 10-летнего ребёнка, мог получить доступ к неподходящим для его возраста средам. Например, к локации гостиничного номера, где можно было увидеть женские аватары в сетчатых чулках на кроватях, и другие аватары, лежащие друг на друге в сексуальных позах. Исследователи также обнаружили, что тестовые аватары слышали голосовые сообщения, описывающие сексуальные действия.

Истории, собранные The Guardian, подтверждают, что дети сталкиваются с реальными опасностями в игре. Например, 10-летний мальчик подвергся сексуальному насилию со стороны взрослого, с которым он познакомился на игровой платформе, а девятилетняя девочка перенесла панические атаки во время игры после того, как увидела сексуальный контент.

#социальные сети #игры #педофилия #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • lo gos
    lo gos
    4-го декабря

    только дать пиздюлей только так, никакого другого воздействия не будет иметь никакого эффекта,только через боль угнетение и унижение

    3
    2

Видео