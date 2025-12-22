Baltijas balss logotype
Холод накроет Латвию - синоптики призвали готовиться

Наша Латвия
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Холод накроет Латвию - синоптики призвали готовиться
ФОТО: Unsplash

В Латвии ожидается похолодание со вторника. И хотя сам вторник будет солнечным, но уже холодным, прогнозируют синоптики.

Ночью начиная с северо-востока страны небо прояснится, но перед этим во многих регионах пройдет кратковременный снег, в Курземе также дождь. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха к утру понизится до -5...-10 градусов, в Курземе - до 0...-5 градусов.

День будет солнечным, местами ожидаются снежные тучи. Будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит -1...-7 градусов.

В Риге в первой половине ночи возможен кратковременный снег, а днем облачность рассеется. Температура воздуха в столице составит около -5 градусов.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #холод #температура
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    23-го декабря

    😂😂🤣😅🤣🤣😂😂🤣😅😅🤣🤣😂🤣😅😅😅🤣

    8
    3

