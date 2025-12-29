"Кто рано встает, тому бог подает" – вероятно, по этому девизу живет Рижское домоуправление известное под аббревиатурой RNP, потому и не дает выспаться горожанам осенью (по осени еще затемно во всех дворах по утрам выли "ветродуйки" для сметания листвы) и гасит свет в своем офисе еще до 17.00 – наработались!

Они устали. Еще бы: разослать сотни тысяч многостраничных договоров, предлагающих в 2026 году продолжить отношения "жильцы-домоуправление". Не без нюансов: тем дальше, тем меньше Rīgas Namu Pārvaldnieks отвечает вообще за что бы то ни было.

И вот под конец года все с удивлением узнали, что предприятие RNP вроде как приготовлено к продаже. Даже не все участники вертикали власти в Риге об этом были осведомлены, сделался скандал.

Одних стали подозревать, что, мол, вы наверное нашли определенных покупателей из недальнего зарубежья, коим напели в уши, какой же это распрекрасный бизнес. И самим фактически ничего делать не надо, только греби денежку лопатой.

Но проблема-то в том, что иные участники самоуправленческой коалиции тоже есть хотят, и стремление коллег объехать их на кривой кобыле не приветствуют. Так что будут искать закорючки в бумагах и, думается, любой мало-мальски грамотный юрист раздраконит такую конструкцию на раз-два. С выходом домоуправления на биржевую продажу будет гораздо сложней, чем ему же пасти жильцов социальных квартир, дабы те не творили незаконные ремонты…

Ну а в целом по недвижимости в нашей республике началось медленное и торжественное движение регионов к "социалистическим домам" для молодых специалистов и малосемейных общежитий оргнабора. И даже если все делается на деньги ЕС через программу Altum, понимаешь, что ничто не ново под луной.