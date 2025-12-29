Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось 1 1651

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось

Настоящим фейерверком сюрпризов НЕ порадовал столичных жителей муниципальный хозяйственник в сфере домовладения.

"Кто рано встает, тому бог подает" – вероятно, по этому девизу живет Рижское домоуправление известное под аббревиатурой RNP, потому и не дает выспаться горожанам осенью (по осени еще затемно во всех дворах по утрам выли "ветродуйки" для сметания листвы) и гасит свет в своем офисе еще до 17.00 – наработались!

Они устали. Еще бы: разослать сотни тысяч многостраничных договоров, предлагающих в 2026 году продолжить отношения "жильцы-домоуправление". Не без нюансов: тем дальше, тем меньше Rīgas Namu Pārvaldnieks отвечает вообще за что бы то ни было.

И вот под конец года все с удивлением узнали, что предприятие RNP вроде как приготовлено к продаже. Даже не все участники вертикали власти в Риге об этом были осведомлены, сделался скандал.

Одних стали подозревать, что, мол, вы наверное нашли определенных покупателей из недальнего зарубежья, коим напели в уши, какой же это распрекрасный бизнес. И самим фактически ничего делать не надо, только греби денежку лопатой.

Но проблема-то в том, что иные участники самоуправленческой коалиции тоже есть хотят, и стремление коллег объехать их на кривой кобыле не приветствуют. Так что будут искать закорючки в бумагах и, думается, любой мало-мальски грамотный юрист раздраконит такую конструкцию на раз-два. С выходом домоуправления на биржевую продажу будет гораздо сложней, чем ему же пасти жильцов социальных квартир, дабы те не творили незаконные ремонты…

Ну а в целом по недвижимости в нашей республике началось медленное и торжественное движение регионов к "социалистическим домам" для молодых специалистов и малосемейных общежитий оргнабора. И даже если все делается на деньги ЕС через программу Altum, понимаешь, что ничто не ново под луной.

Читайте нас также:
#жилье #недвижимость #регионы #итоги года #продажа #социальное жилье #домоуправление #rnp
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
1
3
1
0
4

Оставить комментарий

(1)
  • Ш
    Шурик
    29-го декабря

    ЧЁ ?! "... С выходом домоуправления на биржевую продажу будет гораздо сложней, чем ему же пасти жильцов социальных квартир, дабы те не творили незаконные ремонты…" В попытке сарказма мысль потерял ?!

    12
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Крыша советских времен не выдержала: сильный ветер серьёзно повредил Академию художеств
Изображение к статье: Утром во вторник затруднено движение по всем основным автодорогам Латвии
Изображение к статье: В Курземе свирепствует метель, порывы ветра у моря достигают 29 м/с. Во вторник снова ожидается сильный снегопад
Изображение к статье: Итоги года: отмена логики как главный тренд Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Молодёжная сборная Латвии U-20 в третьем матче чемпионата мира сыграет с Данией
Спорт
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео