Прошедший год был напряженным - главный пограничник 0 168

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
LTV
Изображение к статье: Прошедший год был напряженным - главный пограничник

В плане давления, оказываемого нарушителями границы, уходящий год выдался напряженным, заявил в понедельник в интервью программе ЛТВ "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

По словам Пуятса, самыми трудными для погранохраны были летние месяцы, а декабрь до сих пор остается относительно спокойным - в этом месяце в общей сложности зарегистрировано примерно 150 нарушителей границы, при этом значительная их часть была зарегистрирована в один конкретный день, что подтверждает, что службы расслабляться не могут.

В этом году погранохрана задержала 85 перевозчиков нарушителей границы.

Пуятс еще раз повторил, что нелегальная миграция на границе с Беларусью инструментализирована, а не сложилась естественным образом, а значит, изменения возможны только в том случае, если страны-агрессоры примут решение прекратить это давление.

По словам Пуятса, метеозонды с контрабандными сигаретами, которые из Беларуси отправляются в направлении Литвы и Латвии, сейчас тоже в большей степени являются элементами гибридной атаки.

#Литва #граница #Латвия #миграция #контрабанда #Беларусь
Оставить комментарий

Видео