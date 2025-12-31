Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

404 000 жителей Латвии живут ниже порога бедности 4 1050

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
LETA
Изображение к статье: 404 000 жителей Латвии живут ниже порога бедности

Доходы домохозяйств в Латвии в 2024 году выросли в среднем на 12% и достигли 950 евро на человека в месяц, но разрыв между самыми бедными и самыми обеспеченными продолжает увеличиваться, а риску бедности подвержены уже 404 тысячи жителей.

Доходы самых состоятельных домохозяйств в прошлом году составляли 2084 евро на одного члена в месяц, а в беднейших домохозяйствах - 317 евро в месяц.

Среди регионов самые высокие доходы были у жителей Рижского региона - 1135 евро на одного члена домохозяйства в месяц, в том числе в столице - 1090 евро. В Земгале доходы домохозяйств составляли в среднем 866 евро на одного члена в месяц, в Курземе - 816 евро, в Видземе - 800 евро, в Латгале - 673 евро.

В прошлом году доходы домохозяйств, где главный получатель дохода имел высшее образование, составляли 1213 евро на одного члена домохозяйства в месяц, а домохозяйств, в которых главным получателем дохода был работающий по найму, - 1067 евро в месяц. Высокие доходы были и у жителей трудоспособного возраста (до 64 лет), которые живут одни, - 1256 евро в месяц.

Самые низкие доходы были в домохозяйствах, где главный получатель дохода был безработным, - 435 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Ниже доходы были и у домохозяйств пенсионеров, основную часть доходов которых составляли пенсии, - 625 евро в месяц, а также у домохозяйств, где образование главного зарабатывающего было не выше основного школьного, - 654 евро в месяц на одного человека в домашнем хозяйстве.

В 2024 году в самых бедных домохозяйствах, входящих в первую группу квинтилей, доход на одного члена домохозяйства составлял 317 евро в месяц, тогда как в самых состоятельных домохозяйствах, или пятой группе квинтилей, - 2084 евро в месяц, что в 6,7 раза больше. В 2023 году доходы на одного члена домохозяйства в самых состоятельных домохозяйствах были в 6,3 раза выше, чем в бедных. В домохозяйствах со средними доходами они составляли от 569 евро в месяц (во второй группе квинтилей) до 1094 евро в месяц (в четвертой группе квинтилей).

В прошлом году по мере роста доходов домохозяйств вырос и порог риска бедности, достигнув 699 евро в месяц для домохозяйства, состоящего из одного человека (в 2023 году - 641 евро в месяц). Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет порог риска бедности в 2024 году составил 1468 евро в месяц (в 2023 году - 1346 евро в месяц).

В прошлом году риску бедности в Латвии были подвержены 404 000 человек, или 22% населения: их доходы были ниже 699 евро на человека в месяц (в 2023 году - 21,6% населения).

Наибольший удельный вес жителей, подверженных риску бедности, был в Латгальском регионе (35,8%), а самый низкий - в Рижском регионе (15,6%), в том числе в столице - 17,3%. В Видземском регионе риску бедности были подвержены 26,8% населения, в Курземском - 25,1%, в Земгальском - 22,8%.

Из всех латвийских домохозяйств меньше всего риску бедности были подвержены домохозяйства с двумя взрослыми и двумя иждивенцами (7%) и домохозяйства с двумя взрослыми и одним иждивенцем (9,8%). Самый высокий риск бедности был у жителей старшего возраста (65 и более лет), которые жили одни (63,2%).

Читайте нас также:
#образование #безработица #пенсионеры #Латвия #регионы #доходы #бедность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
4
0
3

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    31-го декабря

    Вот и я говорю,что неплохо поуправляли латыши с фамилиями из каталога еврейских фамилий Израиля .Не зря ж придумали ,чтобы на конце должна быть буква С. Но от этого латышом не станешь,да и по морде лица видать,кто есть кто и особенно по действиям... Но я не против.Латыши так латыши... Ничему история не учит😀😀 Хоть бы почитали каких русских Сталин расстрелял в 1937-38...И нет никакого к Сталину никаких претензий и в антисемитизме его не обвиняют,потому что все расстрелянные стали по паспорту русскими...😂

    12
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    1-го января

    Все знают, что евреи делят людей на евреев и неевреев (гоев). Я лично с пониманием отношусь к этой народной традиции. Я только не понимаю, почему, когда гои начинают делить людей на гоев и не гоев, это называется антисемитизм?

    1
    0
  • Д
    Дед
    31-го декабря

    Ни хрена себе поуправляли латыши. За 30 лет за порог бедности отправили 40% мнимого населения страны, а реально не менее 60% жителей за чертой бедности. Хочу в оккупацию!

    19
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го декабря

    Но зато один из пенсионеров Латвии, с пенсией в 43 000 евро в месяц, живёт не просто выше этого порога - он живёт в достатке!

    23
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Рижском родильном доме первой в новом году родилась девочка
Изображение к статье: Без машин: какие улицы Риги могут стать пешеходными совсем скоро?
Изображение к статье: Оборудование для косметологических процедур смогут использовать только медики
Изображение к статье: В Рижском роддоме первой в этом году родилась девочка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео