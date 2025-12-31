Канун нового года – это время подведения итогов. Мы оглядываемся и спрашиваем себя: что получилось, а что не удалось, что было хорошего, а что плохого, что хотелось бы взять с собой в наступающий год, а что навсегда оставить... Наша рубрика "Горячая линия" не исключение.

И пожаловаться, и излить душу

Итак, весь этот год мы находились на прямой связи. В полном соответствии с целью, ради которой, собственно, и создавалась "Горячая линия": вы нам звонили, задавали вопросы, жаловались. Некоторые люди, преимущественно одинокие, порой просто хотели пообщаться, излить душу, найти сочувствие. Мы относимся и всегда будем относиться с пониманием: в нашей стране для этого не так уж много для этого важного эмоционального дела возможностей, еще и бесплатно, тем более – на родном языке. Поэтому, если линия в такие моменты не была слишком загружена, мы предоставляли возможность и для такого общения.

Но в большинстве случаев к нам обращались все-таки с вопросами и жалобами. Увы, в печать попадало не все – газетная площадь все же ограничена – но мы старались отбирать те вопросы и/или жизненные ситуации, которые, на наш взгляд, были интересны и актуальны для широкой аудитории. Однако реагировали мы практически на все обращения, и бывало очень радостно, когда после вмешательства журналиста ситуация начинала меняться в лучшую сторону.

Чудеса случаются!

Некоторое время назад на «Горячую линию» позвонила пенсионерка. Конфликтная ситуация, с которой она столкнулась, была отнюдь не глобальной, но женщине эта стоила пары бессонных ночей, горьких слез и весьма опасных скачков давления. Причиной стал недорогой радиоаппарат, который она купила в магазине одного торгового центра: на следующий день он перестал работать и читательница отправилась в магазин, чтобы ей его обменяли.

Предъявив чек и покупку, она получила новый аппарат, но проработав несколько дней, «умер» и он. В магазине ей поменяли его на третий аппарат; увы через некоторое время пришлось возвращать в магазин и его. Заподозрив, что дело не в конкретном аппарате, а в конструктивных недостатках модели в целом, пенсионерка попросила вернуть назад деньги. Однако ей, по ее словам, не просто отказали, а отказали в весьма некорректной форме. Не возымело нужного эффекта и ее обращение в "головную" фирму. И тогда она позвонила к нам на "Горячую линию".

И случилось чудо! Фирма-торговец резко изменила свою позицию; с покупательницей связались, вежливо пригласили прийти в магазин, где ей вернули деньги. Правда, произошло это после журналистского запроса, отправленного на фирму – но какая разница? Главное, что все закончилось благополучно.

Наше слово открывает двери

Запомнилась и другая история — как читатели использовали публикацию «Горячей линии» для решения проблемы, которая не решалась очень долго. Там дело было посерьезнее: на одной из автобусных остановок навес настолько обветшал, что на людей, стоящих в ожидании транспорта, с потолка падали куски штукатурки. На многочисленные обращения в самоуправление реакции не было.

И когда в ответ на очередную жалобу жителям в очередной раз предложили написать заявление, они его действительно написали, отправили, но на этот в отправление вложили не только само заявление и фотофиксацию, но и вырезку из нашей газеты – публикацию годовой давности: показать, насколько застарелая эта проблема. Совпадение или нет, но уже на следующий (!) день по указанному адресу прибыла бригада, и навес был приведен в полный порядок.

Для нас нет "мелочей"

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: не слишком ли это мелко для портала – вникать во всякие бытовые проблемы и, прямо или косвенно, влиять на их решение? Поясним: если читатель обращается к нам, значит, для него это важно.

Значит, никак по-другому он свою проблему решить не может. Поэтому мы не делим проблемы на "мелкие" и "глобальные"; нам важно все, что важно для наших читателей. Как говорится, на том стояли, стоим и будем стоять.

Печальное "лидерство"

Нельзя сказать, что ответы нас всегда удовлетворяли. Однако связано это было не с качеством самих ответов – в подавляющем большинстве случаев нам отвечали оперативно, квалифицированно и исчерпывающе, – а с невозможностью решить саму проблему. Увы, с такими проблемами читатели к нам тоже обращались постоянно.

Печальное "лидерство" тут было, конечно, у медицины — неадекватно длинные очереди, невозможность вовремя получить необходимую помощь... Немало обращений было по "российским" пенсиям, по ценам на лекарства, продукты питания и коммунальные услуги, по жилищным, социальным и другим вопросам...

Будем вместе!

Очень не хочется, но, к сожалению, многое из того, о чем мы писали в этом году, придется освещать и решать и в следующий год. Снова поднимать "горячие" темы, призывать к бдительности, чтобы люди не становились жертвами мошенников, разбираться в конфликтных ситуациях, разъяснять, информировать, подсказывать выход из той или иной ситуации.

Но мы верим: подобно капле, что точит камень, наши совместные усилия – читателей и журналистов – рано или поздно все равно приведут к успеху.

Мы и в следующем году будем ждать ваших сообщений на почту "Горячей линии" [email protected].