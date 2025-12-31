Сегодня — последний день действия лицензии на вещание радиопрограммы «Латвийское радио 4 - Домская площадь» (LR4), свидетельствует заявление Национального совета электронных средств массовой информации (НСЭСМИ), опубликованное в официальном издании, пишет ЛЕТА.

НСЭСМИ принял решение аннулировать лицензию LR4 с 1 января 2026 года по просьбе Латвийского общественного медиа (LSM), направленной 3 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) утвердил стратегические приоритеты, разработанные правлением LSM на 2026–2029 годы. Среди прочего, они предусматривают структурные изменения для LR4 на русском языке, а также завершение существования в нынешнем — линейном — формате до конца текущего года.

Также сообщалось, что LSM разработал стратегические приоритеты деятельности на среднесрочный период 2026–2029 годов.

В начале апреля 2024 года было начато объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения. Обе государственные компании капитала были слиты с целью создания LSM, который начал работу 1 января 2025 года.