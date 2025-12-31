Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

LR4 прозвучит в эфире последний день 2 591

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
ФОТО: Unsplash

Сегодня — последний день действия лицензии на вещание радиопрограммы «Латвийское радио 4 - Домская площадь» (LR4), свидетельствует заявление Национального совета электронных средств массовой информации (НСЭСМИ), опубликованное в официальном издании, пишет ЛЕТА.

НСЭСМИ принял решение аннулировать лицензию LR4 с 1 января 2026 года по просьбе Латвийского общественного медиа (LSM), направленной 3 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) утвердил стратегические приоритеты, разработанные правлением LSM на 2026–2029 годы. Среди прочего, они предусматривают структурные изменения для LR4 на русском языке, а также завершение существования в нынешнем — линейном — формате до конца текущего года.

Также сообщалось, что LSM разработал стратегические приоритеты деятельности на среднесрочный период 2026–2029 годов.

В начале апреля 2024 года было начато объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения. Обе государственные компании капитала были слиты с целью создания LSM, который начал работу 1 января 2025 года.

Читайте нас также:
#русский язык #нсэсми #радио #электронные сми #стратегия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Добрый
    31-го декабря

    Очень недальновидное,непродуманное решение

    18
    1
  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    Государство закрывает/выбрасывает инструмент пропаганды?

    20
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Рижском родильном доме первой в новом году родилась девочка
Изображение к статье: Без машин: какие улицы Риги могут стать пешеходными совсем скоро?
Изображение к статье: Оборудование для косметологических процедур смогут использовать только медики
Изображение к статье: В Рижском роддоме первой в этом году родилась девочка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео