В Риге запретили запускать фейерверки по московскому времени. Что думают об этом жители? 13 5333

Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге запретили запускать фейерверки по московскому времени. Что думают об этом жители?
ФОТО: Unsplash

В новогоднюю ночь в Риге впервые фейерверки будут разрешены только в течение одного часа после полуночи. Это значит, что запускать салюты по московскому времени больше нельзя. Полиция обещает усиленный контроль в жилых районах столицы и напоминает, что нарушителям грозят штрафы, сообщают Новости ТВ3. Осведомлены ли рижане об этом новом порядке?

В середине декабря Рижская дума запретила использование пиротехники в ночное время. Исключение сделано только для новогодней ночи — запуск фейерверков разрешён с полуночи до 1:00.

Однако в ряде микрорайонов, где в предыдущие годы салюты запускались уже до полуночи, остаётся открытым вопрос — знают ли жители о новых запретах и планируют ли их соблюдать?

На вопрос, планирует ли он запускать фейерверки в новогоднюю ночь, рижанин Валдис ответил:

«Ой, нет, знаете, я шесть лет отдал военной службе. Мне этих взрывов в жизни уже достаточно». (Журналист TV3: «А вы знаете, что вообще запрещено запускать?») «Я слежу за новостями в интернете, по телевизору. Ну да, конечно».

Мнения жителей микрорайонов, где раньше активно запускали фейерверки по московскому времени, разделились.

«Уже очень давно не планирую и вообще не помню, чтобы особо этим занимался. Я полностью против. Разные случаи видел, у самого есть животные — это всё очень неприятно», — говорит Илварс.

Отвечая на вопрос, будет ли она запускать фейерверки, Элина сказала:

«Ммм, да». (Журналист TV3: «А во сколько?») «В 21:00, потому что у нас маленькие дети — хотим, чтобы они посмотрели». (Журналист: «А вы знали, что в Риге это запрещено?») «Мы не будем в Риге».

Житель Риги Артём тоже планирует запускать фейерверки:

«В разрешённое время. В течение одного часа — ну, с 00:00. Главное, чтобы в Новый год. В остальные праздники — пусть будет запрет. Согласовывать, не согласовывать — всё в порядке». (Журналист TV3: «А что вы думаете о тех, кто запускает в 23:00?») «Это их выбор».

Рижская муниципальная полиция подчёркивает — в новогоднюю ночь контроль будет усилен.

«Конечно, мы не сможем поставить полицейского у каждого дома, но мы определили наиболее активные районы. Ранее контроль пиротехники был связан и с мероприятиями по пресечению восхваления агрессии. Такие мероприятия всегда проходили под усиленным наблюдением — так будет и в этот раз», — отметил представитель Рижской муниципальной полиции Эдгар Рудзитис.

Полиция напоминает — запрет не является символическим. За использование пиротехники в неразрешённое время предусмотрен административный штраф: для частных лиц от 35 до 350 евро, для юридических — до 1400 евро.

ТВ3

#Рига #штрафы #запрет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(13)
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го декабря

    Два часа до Нового года. Встречаем у тёщи в Плявниеках. Все Плявниеки грохочут салютом. Где-то в уголке тихо плачут рижский мэр и его испуганная собака...

    24
    2
  • З
    Злой
    31-го декабря

    Никогда салюты не пускал, но сейчас специально закупил на 150 Евро фейверков, моя недвижимость находится буквально в 2 метрах от границы риги, но не в риге и я буду запускать салют именно в 23:00 и назло муникам, которые будут бегать в 2 метрах от меня и ничего не смогут сделать, как вурдалаки не смогут преодолеть граничный круг, а ещё я сделал небольшой ход конём для наци-вице-мэра- я был задекларирован в риге, у меня там тоже недвижимость, а ещё есть недвижимость за ригой, где были задекларированы пенсионеры-родители, теперь, из-за выебонов наци-мэра, я, работающий, задекларировался в районе, а родителей задекларировал в риге, в результате из риги ушли мои налоги в район, где можно запускать салюты, а это более 10000 Евро в год, а риге на голову свалились 2 пенсионера, налог на недвижимость в риге у меня не увеличится!

    67
    5
  • mk
    mihails kozlovskis
    31-го декабря

    Я вобще запретил салюты не только по московскому времени вот есть салют на набережной а когда сами запускают только соседям нервы портчт да сами калечатся вопще надо эту перотехнику запретить продавать

    15
    43
  • bt
    bory tschist
    31-го декабря

    тем, кто жаждет салюта "по-московски" лучше – навсегда уехать из стран ЕС на свою обeтoванную... и там салютовать – хоть 365 дней в году

    3
    103
  • З
    Злой
    bory tschist
    31-го декабря

    нет, так просто не получится, мы вас натянем своим умом, по миру пустим!

    36
    2
  • 31-го декабря

    Es dabiski nekad nav laidis salůtu priekŝ manis tas ir pārāk dargi par pāris minůtēm prieka atdot 50 un vairāk eiro ...es tikai vienu nevaru saprast 23.00 pienăk jaunais gads ne tikai pēc krievijas laika bet gan arī pēc Ukrainas laika ...un tādēļ kur ir loģika ?

    56
    4
  • A
    Aleks
    31-го декабря

    Очень глупо.Человек выпустил фейерверк,выпустил пар,а сейчас все будет внутри и может стрельнуть когда нибудь так ,что мало не покажется... Даже из истории Латвии известно как вели себя пролицаи во время войны у людей,видимо,столько накопилось всего,что их,кто не успел удрать, долго находили в мусорных баках по всему городу Историю надо знать...

    41
    6
  • З
    Злой
    31-го декабря

    Повторюсь, поймать не реально, запрет на пить алкоголя на улице действует уже лет 20, вас или хоть кого-то из ваших знакомых поймали, явно нет, так и здесь будет, невозможно отследить каждый двор.

    57
    5
  • З
    Злой
    31-го декабря

    Пофиг запрет бредовый, кстати, домушники и преступный мир уже понял намёк, что им никто мешать не будет?

    51
    5
  • lo gos
    lo gos
    31-го декабря

    В мире: С UTC+3 также работают такие страны, как Турция, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Йемен, Эфиопия, Кения. ...

    54
    3
  • 31-го декабря

    а по казахскому времени можно? тупее запрета придумать сложнее, я хоть ничего не запускаю но тут власти переплюнули себя )))

    99
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го декабря

    Прямо какой-то танец фекальных обезьянок, вроде местных добрых тсичей.

    75
    6
  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    Думаю, что тратить ресурсы на поимку фейерверкеров это преступление за которое надо карать, а штрафы это репрессии против инакомыслящих, но кого волнует мнение рижан, латвийцев, и прочих при данной общественно-экономической формации, где правит маленькая группа крупных частных собственников.

    110
    4
Читать все комментарии

