В новогоднюю ночь в Риге впервые фейерверки будут разрешены только в течение одного часа после полуночи. Это значит, что запускать салюты по московскому времени больше нельзя. Полиция обещает усиленный контроль в жилых районах столицы и напоминает, что нарушителям грозят штрафы, сообщают Новости ТВ3. Осведомлены ли рижане об этом новом порядке?

В середине декабря Рижская дума запретила использование пиротехники в ночное время. Исключение сделано только для новогодней ночи — запуск фейерверков разрешён с полуночи до 1:00.

Однако в ряде микрорайонов, где в предыдущие годы салюты запускались уже до полуночи, остаётся открытым вопрос — знают ли жители о новых запретах и планируют ли их соблюдать?

На вопрос, планирует ли он запускать фейерверки в новогоднюю ночь, рижанин Валдис ответил:

«Ой, нет, знаете, я шесть лет отдал военной службе. Мне этих взрывов в жизни уже достаточно». (Журналист TV3: «А вы знаете, что вообще запрещено запускать?») «Я слежу за новостями в интернете, по телевизору. Ну да, конечно».

Мнения жителей микрорайонов, где раньше активно запускали фейерверки по московскому времени, разделились.

«Уже очень давно не планирую и вообще не помню, чтобы особо этим занимался. Я полностью против. Разные случаи видел, у самого есть животные — это всё очень неприятно», — говорит Илварс.

Отвечая на вопрос, будет ли она запускать фейерверки, Элина сказала:

«Ммм, да». (Журналист TV3: «А во сколько?») «В 21:00, потому что у нас маленькие дети — хотим, чтобы они посмотрели». (Журналист: «А вы знали, что в Риге это запрещено?») «Мы не будем в Риге».

Житель Риги Артём тоже планирует запускать фейерверки:

«В разрешённое время. В течение одного часа — ну, с 00:00. Главное, чтобы в Новый год. В остальные праздники — пусть будет запрет. Согласовывать, не согласовывать — всё в порядке». (Журналист TV3: «А что вы думаете о тех, кто запускает в 23:00?») «Это их выбор».

Рижская муниципальная полиция подчёркивает — в новогоднюю ночь контроль будет усилен.

«Конечно, мы не сможем поставить полицейского у каждого дома, но мы определили наиболее активные районы. Ранее контроль пиротехники был связан и с мероприятиями по пресечению восхваления агрессии. Такие мероприятия всегда проходили под усиленным наблюдением — так будет и в этот раз», — отметил представитель Рижской муниципальной полиции Эдгар Рудзитис.

Полиция напоминает — запрет не является символическим. За использование пиротехники в неразрешённое время предусмотрен административный штраф: для частных лиц от 35 до 350 евро, для юридических — до 1400 евро.

ТВ3